Samu confirma 7 feridos em confusão no clássico entre Santa Cruz e Sport

Episódios de barbárie cercam pré-jogo no Arruda válido pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano; apesar da violência, jogo está mantido

O sábado que era para ser de futebol está marcado por mais episódios de violência envolvendo membros de torcidas organizadas no estado.

Às 16h30, horário de Brasília, Santa Cruz e Sport se enfrentarão no Arruda em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano 2025, mas desde a manhã que há registros de confusão e selvageria em diversos pontos da cidade.

Em meio aos registros, também há bastante desinformação e até rumores envolvendo óbitos. No entanto, até o momento desta publicação, que será atualizada assim que novas informações oficiais forem chegando, o SAMU confirma 7 feridos na tarde deste sábado (1) em nota enviada, confira:

"O SAMU atendeu 07 vítimas de agressão física, todas entregues no HR com vida. Maiores detalhes no boletim de segunda (03/02)."

Também até o momento desta publicação, o jogo está mantido, mesmo após clamor popular pedindo pela suspensão da partida nas redes sociais e grupos de aplicativos de comunicação.

PM tem mais de 600 policias nas ruas

Em coletiva nessa sexta-feira (31), a PMPE informou que terá um efetivo de 645 policiais militares para atuar dentro e fora do estádio. A operação contará com 161 policiais do Batalhão de Choque e da CIPCães na parte interna do Arruda, enquanto outros 484 agentes do 11º BPM serão responsáveis pela segurança no entorno do estádio e principais vias de acesso.

Além disso, haverá patrulhamento reforçado nas estações do metrô e nos terminais integrados de passageiros.

Toda a operação é monitorada pelo Centro Integrado de Controle e Comando Regional, utilizando câmeras de segurança distribuídas nos principais pontos estratégicos.