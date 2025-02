João Fonseca vence sérvio e vai à final do ATP 250 de Buenos Aires

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

João Fonseca voltará a enfrentar um tenista local no ATP 250 de Buenos Aires neste domingo, às 16h (de Brasília). Seu adversário na disputa do título será Francisco Cerúndolo, 28º do ranking mundial, que passou pelo espanhol Pedro Martinez, 41º colocado, por 2 a 0 (6/2 e 6/4) em 1h33. Será o primeiro confronto entre Fonseca e o cabeça de chave 5 do torneio.

Será o quarto representante da casa em cinco jogos na capital argentina. O sérvio Laslo Djere, derrotado na semifinal deste sábado por 2 sets a 1, foi a exceção na campanha que pode culminar com o primeiro título de ATP da carreira do tenista que ocupa a 99º posição no ranking mundial. Antes de Djere, Fonseca passou por Tomás Etcheverry, Federico Coria e Mariano Navone.

"Será um bom jogo", afirmou Fonseca, antes da definição de seu adversário na final deste domingo. "Eles não estão na semifinal por sorte. Vou dar o melhor."

Aos 18 anos, cinco meses e 26 dias, Fonseca entrou no top 10 dos mais jovens tenistas a alcançar a final de um torneio neste século, expulsando da lista a lenda suíça Roger Federer, que disputou sua primeira decisão com 18 anos e seis meses, em 2000. "Todo mundo na minha idade trabalha para obter sucesso, mas cada um tem seu tempo", afirmou o brasileiro sobre conseguir tanto sucesso tão rápido.

Ranking mundial

Na segunda-feira, João Fonseca vai aparecer como o brasileiro mais bem colocado no ranking mundial, superando Thiago Wild, o 77º da atual lista. "Trabalhei duro para chegar até aqui. E espero conseguir mais. Tenho que me acostumar com o que estou passando."

O brasileiro disse a questão física para final não o preocupa. No confronto com Djere, ele solicitou o atendimento do fisioterapeuta no terceiro set. "Foi uma dor momentânea", disse. "Quero ganhar."

Neste sábado, Fonseca jogou antes de Cerúndolo, mas precisou de cerca de uma hora a mais em quadra do que o argentino para garantir vaga na decisão.