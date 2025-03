Dorival 'acalma' fala de Raphinha sobre 'porrada' contra Argentina e confirma mudanças na seleção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Dorival Júnior tentou amenizar o clima para a partida da seleção brasileira contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, marcada para esta terça-feira (25), às 21h, em Buenos Aires, em jogo válido pela 14ª da competição. Em entrevista coletiva concedida na manhã desta segunda-feira (24), o técnico apaziguou, sem citar diretamente, uma fala do atacante Raphinha.

"É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. Vamos buscar jogar futebol. Estamos indo jogar contra a seleção campeã do Mundo e da Copa América. A equipe que mais venceu nos últimos anos. Respeitando em todas as decisões, sendo respeitados, com certeza. Entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo", declarou o treinador. Em conversa com o ex-jogador Romário, Raphinha havia dito que o jogo seria de "porrada neles".

O técnico brasileiro ainda comparou os momentos das duas seleções. O Brasil venceu a Colômbia, na última rodada, com gol de Vini Jr. nos minutos finais. A Argentina superou o Uruguai também com uma jogada de Thiago Almada.

"O jogo da Argentina, assim como o nosso, foi decidido em uma jogada individual, um chute de fora da área, de um atleta que tem potencial, como o Vini. O futebol está muito igual. O sul-americano teve uma evolução. Não existe um teto, todos buscam um trabalho de excelência. Sempre foi assim. Temos processos para que se atinjam resultados. É o que temos feito. Coisas boas já aconteceram, outras ainda tem de acontecer", comentou.

"Ninguém estará satisfeito em momento nenhum. Sempre existiram grandes contestações", concluiu sobre o saudosismo de outras grandes exibições no clássico entre Brasil e Argentina.

A seleção terá seis alterações contra Argentina, incluindo a mudança de camisa 9. Com os cortes de Alisson e Gerson, por lesão, e Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, suspensos, a seleção brasileira já teria quatro mudanças obrigatórias. Dorival planeja mais duas alterações para o jogo de terça-feira (25).

Wesley entrará no lugar de Vanderson, na lateral-direita. O flamenguista já substituiu o companheiro na partida contra a Colômbia e fez boa partida. Para Dorival, ainda que o atleta do Monaco tenha ido bem, na sua avaliação, a mudança é para tentar melhorar a saída, explorando um ponto mais fraco do adversário.

"O Vanderson fez uma boa partida contra Colômbia. Marcou um dos jogadores mais perigosos do futebol mundial (Luis Díaz). Quando o Wesley entrou, ganhamos um pouco mais. Até porque o Vanderson esgotou o Díaz, com grandes duelos. Espero que o Wesley mantenha o mesmo nível que apresenta no Flamengo e contribua para termos uma saída boa pelo seu lado. A Argentina não tem um jogador fixo no corredor", explicou.

A segunda alteração por escolha de Dorival é no ataque. João Pedro dará lugar a Matheus Cunha, que vem jogando como meia no Wolverhampton e chegou a ser convocado para a função. "O Matheus tem liberdade de movimentação, junto do Vini. Ora um primeiro atacante, ora um segundo. Depende muito de como a Argentina se postar em campo", projetou.

Com isso, a escalação da seleção brasileira diante dos argentinos será: Bento; Wesley, Marquinhos, Murilo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vinícius Júnior, Rodrygo e Matheus Cunha.

Dorival ainda refletiu sobre a cobrança com seu trabalho, dizendo estar acostumado com críticas e garantindo que há progresso no que ele e sua comissão fazem na seleção.

"Nosso objetivo principal é buscar nossa classificação, era o que todos pediram. Quando chegamos, a situação era bem complicada. Não culpo ninguém. Vínhamos, a cada Data Fifa, angariarmos uma posição. Damos um passo importante, mas não satisfeitos. É um trabalho que tem a 15ª partida. Vejo as equipes do futebol brasileiro que estão todos os dias com treinamento ainda buscando se encontrar", concluiu.

O Brasil é o terceiro colocado nas Eliminatórias, com 21 pontos, sete a menos que a líder Argentina. Se os argentinos empatarem nesta terça-feira, já garantirão a vaga no Mundial de 2026. A partida será no Monumental del Núñez, em Buenos Aires, às 21h (de Brasília).

RAPHINHA "APIMENTA" CLIMA PARA ARGENTINA X BRASIL

Disposto a frear o embalo dos anfitriões nesta terça, em Buenos Aires, o atacante do Barcelona tratou de esquentar ainda mais a já tradicional rivalidade que cerca as duas seleções. Em entrevista ao ex-jogador Romário, ele prometeu marcar um gol no duelo pelas Eliminatórias e ainda recorrer ao jogo violento se necessário dentro de campo.

"Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles. No campo e fora do campo, se tiver que ser", afirmou Raphinha, ao ser perguntado por Romário se daria "porrada no maior rival". Desde 2019, a seleção brasileira não vence uma partida contra os argentinos. Já foram quatro encontros desde a semifinal da Copa América daquele ano, com três derrotas e um empate. Além disso, na última partida, os argentinos saíram vitoriosos no Maracanã, por 1 a 0, em 2023.

Raphinha é um dos principais nomes da seleção de Dorival Júnior. No último duelo, com a Colômbia, o atacante foi às redes, ainda no primeiro tempo, para abrir o placar na vitória apertada por 2 a 1. Com cinco gols nas Eliminatórias, Raphinha divide a vice-artilharia na disputa com Miguelito, Enner Valencia, Luis Díaz e Darwin Nuñez. Lionel Messi, ausência na convocação argentina, lidera, com seis gols.

Durante a entrevista, Romário também questionou o atacante se ele faria "a p.... do gol contra a Argentina". Raphinha respondeu positivamente e que "f...-se eles". Além de não vencer há quatro jogos a atual campeã do mundo, o Brasil também não marca contra os rivais nesse mesmo período. O último atacante capaz de furar a defesa argentina foi Roberto Firmino, na vitória por 2 a 0 na Copa América de 2019.

Raphinha corria o risco de ficar fora do duelo, por estar pendurado com o cartão amarelo. No entanto, ele foi um dos líderes da equipe em campo e disputou os 90 minutos em Brasília contra a Colômbia, sem ser substituído.

O camisa 11 é um dos candidatos a melhor jogador do mundo nesta temporada. Ele soma 26 gols em 39 jogos e, na Liga dos Campeões, com 11 tentos em 10 partidas, superou Neymar como o maior artilheiro em uma só edição do torneio - e ainda poderá disputar mais cinco jogos, caso o Barcelona avance até a decisão.