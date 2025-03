Seleção Brasileira disputa clássico contra Argentina cheia de novidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A rivalidade do Brasil com os hermanos foi acirrada na véspera do jogo com a forte entrevista do atacante Raphinha, titular no ataque brasileiro

Atual terceira colocada nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, a Seleção Brasileira entrará em campo contra a campeã mundial Argentina com Matheus Cunha (Wolverhampton) e o lateral-direito Wesley (Flamengo) como titulares desde o início da partida. A confirmação foi feita, nesta segunda-feira (24), pelo técnico Dorival Júnior, durante coletiva de imprensa em Brasília.

Maior clássico do futebol sul-americano, Brasil e Argentina – líder das Eliminatórias - se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

"Temos quatro mudanças necessárias e já definidas. Estamos fazendo duas para a abertura da partida. O Matheus Cunha que está entrando na função do João [Pedro] e o Wesley na função do Vanderson. Os demais foram em razão de perdas que tivemos na última apresentação. Com seis possíveis mudanças, tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito", projetou o treinador.

As demais trocas ocorrerão por desfalques, por conta de lesões (Alisson e Gerson) e suspensões pelo segundo cartão amarelo (Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães), ocorridas na última terça (18), na vitória do Brasil sobre a Colômbia (2 a 1).

Bento e André substituirão Alisson e Gerson, respectivamente. Já zagueiro Murillo (Nottingham Forest) entrará no lugar de Gabriel, e o meio-campista Joelinton (Newcastle) na posição de Bruno Guimarães.

O retrospecto dos últimos confrontos favorece os argentinos: o Brasil não vence os hermanos há seis anos e não ganha na casa deles há 16 anos. Como se não bastasse a rivalidade histórica, o atacante Raphinha, em entrevista ao canal do ex-jogador Romário no YouTube, na noite de domingo (23), falou em “dar porrada neles” em alusão aos argentinos.

“Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada [sic] neles?” perguntou Romário a Raphinha. “Porrada neles. Sem dúvida. Porrada [sic] neles! No campo e fora de campo se tiver que ser!”, respondeu o camisa 11 da seleção.

Na abertura da coletiva de imprensa nesta manhã, Dorival não mencionou diretamente a entrevista concedida pro Raphinha, mas defendeu que as duas seleções sem respeitem em campo.

“É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir acima de tudo o respeito entre as duas equipes, e nós vamos buscar jogar futebol. Estamos indo para lá jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nestes últimos anos. Vamos procurar jogar o nosso melhor futebol e buscar um grande resultado, entendendo que uma partida é resolvida dentro de campo", reforçou o técnico.