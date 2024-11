5 sorveterias para curtir no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ainda estamos na primavera, mas a sensação é de verão estralando na cabeça, com dias cada vez mais quentes e ensolarados. E para entrar no clima da alta temporada, nada melhor do que curtir um delicioso e refrescante sorvete aqui mesmo na Região Metropolitana do Recife. De a Olinda a Boa Viagem, você vai conhecer cinco sorveterias de tirar o fôlego, com sabores surpreendentes e ambientes maravilhosos para curtir o final de semana.

Sorveteria Olinda

Situada no Sítio Histórico de Olinda, essa sorveteria é perfeita para quem busca um lugar acolhedor com ambiente cultural.

A Sorveteria Olinda oferece incríveis sabores de sorvetes artesanais, como por exemplo, o icônico sorvete de bolo de noiva, que foi criado para o Dia das Mães mas se tornou um sucesso tão grande que entrou de vez no cardápio.

Além disso, o espaço também conta com atrações culturais, que vão desde exposições de arte a lançamentos de livros.

Serviço

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 189, Varadouro, Olinda

Horário: Ter a Dom, das 12h às 19h

Instagram: @sorveteriaolinda

Frio na Goela

Um ambiente leve e divertido, com sorvetes e milkshakes diferentes e saborosos é o que você vai encontrar na Frio na Goela. Localizada no Parque das Graças, a sorveteria tem uma vista incrível para o Rio Capibaribe, além de ser um excelente ponto de encontro entre amigos e familiares.

Inovando nos sabores de milkshake, lá na Frio na Goela você consegue experimentar o encantador milkshake de banoffee, um dos maiores sucessos da casa, além de deliciosas casquinhas, é claro.

Serviço

Endereço: Rua das Pernambucanas, 476, Parque das Graças, Recife

Horário: Qui, das 18h às 22h30; Sex, das 17h às 22h30; Sáb, das 16h às 22h30; Dom, das 15h às 21h45

Instagram: @frionagoela

Imagem divulgação da sorveteria - Cortesia Frio na Goela

Bacana Olinda

Desde 1972, a Bacana Olinda ganhou um espaço no coração de grande parte dos recifenses e olindenses, com seus sorvetes cremosos e deliciosos. Sabores diferentes, como Floresta Negra e Amor Perfeito, estão presentes no cardápio, mas também é possível pedir os frutados, como por exemplo o sabor Pitomba e Azeitona, que estão presentes em algumas épocas do ano.

Situada na Praça Doze de Março, a Bacana Olinda se destaca pela variedade dos seus mais de 90 sabores disponíveis, incluindo opções zero açúcar e zero lactose.

Serviço

Endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 166, Bairro Novo, Olinda

Horário: Seg, das 14h às 23h; Ter a Dom, das 10h30 às 23h

Instagram: @sorveteriabacana

Carpe Diem

Se você busca gelatos incríveis e um ambiente confortável, a Carpe Diem é o lugar certo. O espaço interno da sorveteria é bastante acolhedor e traz uma sensação de aconchego, mas durante os domingos, você pode viver uma deliciosa experiência de saborear o gelato ao ar livre, com cadeiras, mesas e banquinhos na frente da loja.

O cardápio recheado de sabores enche os olhos de quem visita a casa, com cerca de 55 sabores disponibilizados, dentre eles, pistache e chocolate belga. Um dos carros chefe da casa é o gelato French, uma receita autoral de caramelo salgado com creme de chocolate e café.

Serviço

Endereço: Rua Mário Castro, 365, Setúbal, Recife

Horário: Ter a Dom, das 13h às 19h

Instagram: @carpediemgelateria

Imagem fachada da Sorveteria - Cortesia Carpe Diem

Icso Gelados

A Icso é um espaço calmo e familiar, perfeito para levar a criançada para curtir um delicioso sorvete. A casa conta com diversas opções no cardápio, desde picolés e sorvetes até crepes e salgados, um lugar bem completo.

Além disso, possui uma excelente média de preços, com opções a partir de R$ 6,90. Os carros chefe da casa são os sabores de ninho com Kit Kat, Ninho com Nutella, Oreo e Ovomaltine. Além disso, a Icso também atende por delivery, trazendo praticidade para sua rotina.

Serviço

Endereço: Av. Visconde de Jequitinhonha, 1880, Boa Viagem, Recife

Horário: Ter a Sex, das 14h às 22h; Sáb e Dom, das 13h às 22h

Instagram: @icsogelados