Grupo ASA: um ambiente de confiança e incentivo que fortalece os resultados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A conquista do selo GPTW reflete o compromisso da empresa com o bem-estar dos colaboradores e o desenvolvimento sustentável

Em um cenário corporativo cada vez mais competitivo, o reconhecimento como um ótimo lugar para trabalhar é um diferencial importante para empresas que buscam criar um ambiente de trabalho saudável.

O Grupo ASA, com sede no Recife e atuação no Brasil, acaba de conquistar a certificação Great Place to Work (GPTW, "Melhores Empresas para Trabalhar" em português), consolidando sua posição como um exemplo de excelência em clima organizacional.

Fundada em 1996, o Grupo, com marcas de destaque como Bem-te-vi, Palmeiron e Vitamilho, tem mostrado que o sucesso no mercado está intrinsecamente ligado a uma cultura de confiança e a um bom ambiente de trabalho.

Com mais de 1.900 funcionários espalhados por três pátios fabris, a empresa tem se destacado não só pela qualidade de seus produtos, mas também pelo compromisso com seus colaboradores.

Investindo em um ambiente acolhedor e motivador

A criação de um ambiente que valoriza e motiva os colaboradores é uma das premissas da ASA. Para a empresa, a chave para o sucesso é um ambiente de boa convivência, que promove reconhecimento, transparência e crescimento contínuo para todos.

"Na ASA, buscamos promover um ambiente que preza pela boa convivência, com oportunidades de reconhecimento e desenvolvimento para todos indistintamente. Nossas práticas reforçam esse compromisso: comunicação clara e transparente, simplicidade nas relações, além de uma cultura que promove o engajamento e estimula a melhoria contínua nos nossos processos, gerando impacto nos nossos resultados", explica Franklin Almeida, diretor de gente e gestão do Grupo ASA.

Essas práticas têm impacto direto nos resultados da organização. À medida que os colaboradores se sentem mais apoiados e motivados, o engajamento aumenta, o que, consequentemente, reflete em maior produtividade e eficiência para atingir as metas organizacionais.

O GPTW certifica o trabalho da ASA em criar um ambiente saudável e produtivo para todos - Saulo Aleixo

Bem-estar como estratégia organizacional

Para o Grupo ASA, promover o bem-estar de seus colaboradores está diretamente alinhado aos objetivos da empresa. "Trabalhamos para criar um ambiente motivador, onde todos têm espaço para contribuir, inovar e participar nas decisões, criando uma relação de ganha-ganha", afirma o diretor de gente e gestão.

Essa abordagem tem gerado resultados sustentáveis, ajudando a ASA a atingir suas metas de forma colaborativa e eficiente. Para 2024/2025, ainda mais iniciativas estão previstas, que abrangem desde melhorias em infraestrutura até práticas de gestão, sempre com o objetivo de promover ainda mais a satisfação e o orgulho de pertencimento entre os colaboradores.

Um selo que reflete valores sólidos

A certificação GPTW se baseia em uma pesquisa de clima organizacional que avalia a confiança, o respeito, a satisfação e o orgulho entre os colaboradores. Empresas com altas pontuações são reconhecidas por seus excelentes ambientes de trabalho e compromisso com o bem-estar dos funcionários.

De acordo com o Grupo ASA, o selo representa mais do que uma certificação; é a validação de um trabalho contínuo e alinhado com os valores da empresa. "Receber o selo GPTW significa que todos os investimentos que temos feito para promover um ambiente de trabalho positivo e saudável estão no caminho certo. A certificação reflete o engajamento e a satisfação das nossas pessoas na busca por uma ASA cada vez melhor", afirmou Franklin Almeida.

Essa conquista não é por acaso. Desde 2019, o Grupo ASA tem investido em práticas de escuta ativa e ações para melhorar o clima organizacional, culminando na certificação, em 2024.

Com práticas que promovem reconhecimento e crescimento, a ASA fortalece sua equipe e seus objetivos - Saulo Aleixo

Responsabilidade social e ambiental: um compromisso contínuo

A ASA também se destaca pela sua responsabilidade socioambiental, com programas como o Mundo Limpo, que recolhe óleo de fritura usado e destina-o para causas sociais e ambientais.

Com mais de 4.500 parceiros e 10 milhões de litros de óleo coletados, o programa não só ajuda na preservação ambiental, mas também contribui para a Fundação Alice Figueira, que apoia o IMIP, promovendo melhorias na saúde pública.