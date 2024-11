Solar Coca-Cola se destaca como marca empregadora pela excelência no ambiente de trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reconhecido mundialmente, o selo Great Place to Work (GPTW, “Melhores Empresas Para Trabalhar” em português) destaca empresas que se empenham em criar ambientes de trabalho de alta qualidade.

A Solar Coca-Cola, uma das maiores fabricantes do sistema Coca-Cola no Brasil, celebra sua conquista do selo GPTW, reafirmando sua posição como uma marca empregadora que coloca os colaboradores no centro do negócio.

Com mais de 18 mil funcionários espalhados por diversos estados, a empresa aposta em práticas de valorização, cuidado e inclusão, alinhadas a uma cultura de desenvolvimento que transforma a vida dos seus profissionais.

Gestão com foco no bem-estar da equipe

Receber o selo GPTW reflete anos de investimento em práticas que colocam o bem-estar no centro da estratégia corporativa. Para Flávio Scalco, diretor regional da Solar Coca-Cola, o reconhecimento vai além de métricas.

“Essa conquista valida nosso compromisso em criar um ambiente de trabalho onde as pessoas sejam valorizadas e motivadas. É um orgulho imenso saber que nossa dedicação à experiência dos colaboradores está gerando resultados tão positivos para todos os envolvidos”, afirma Scalco.

A Solar entende que um ambiente de trabalho acolhedor e saudável é essencial para o sucesso organizacional. Para isso, a empresa aposta em programas como o + Saúde Solar, que inclui telemedicina, suporte psicológico, ergonomia e iniciativas voltadas para a saúde emocional dos colaboradores.

“Nosso compromisso vai além do básico. Queremos que nossos colaboradores tenham uma vida plena, tanto no trabalho quanto fora dele. Oferecemos suporte para que todos cuidem de sua saúde física e mental, e encontrem equilíbrio entre suas vidas pessoais e profissionais”, ressalta o diretor.

Mais do que um trabalho, um ambiente de crescimento

Além do cuidado com a saúde, a Solar investe fortemente no desenvolvimento profissional dos seus times. O Universo Solar, programa de capacitação interna, oferece uma ampla variedade de treinamentos, desde cursos técnicos até programas avançados de liderança, como o Lidera e a Jornada Logística.

“Na Solar, acreditamos que o crescimento da empresa e de seus colaboradores deve andar lado a lado. Nossos programas são desenhados para que cada profissional se sinta preparado para enfrentar desafios e evoluir continuamente em sua carreira”, explica Scalco.

Outra iniciativa de destaque é o investimento em jovens talentos, com programas estruturados para integrá-los e desenvolvê-los, fortalecendo o time e impulsionando a cultura organizacional.

Uma marca empregadora baseada na diversidade e na equidade

A construção de uma marca empregadora sólida na Solar Coca-Cola passa pela valorização da diversidade e da inclusão. Programas como o Solar de Portas Abertas garantem que pessoas de diferentes perfis sejam acolhidas e consideradas para oportunidades internas, reforçando o compromisso com uma gestão inclusiva.

Além disso, a empresa mantém políticas de licença-maternidade estendida e licença-paternidade ampliada, garantindo mais tempo para que os colaboradores possam aproveitar os primeiros momentos da vida em família.

Iniciativas como o programa Mamães Solares proporcionam acompanhamento específico para gestantes, enquanto espaços dedicados à amamentação oferecem o suporte às mães no ambiente de trabalho.

“Somos uma empresa feita de histórias, culturas e talentos diversos. Esse é o nosso DNA: acolher as diferenças e transformá-las em força para o nosso crescimento coletivo”, destaca Scalco.

GPTW como um diferencial estratégico

Com o selo GPTW, a Solar Coca-Cola se posiciona como um exemplo de gestão que humaniza processos e transforma desafios em oportunidades. O reconhecimento não apenas atrai novos talentos, mas também fortalece o vínculo com os profissionais que já fazem parte do time.

A estratégia da Solar vai além de práticas pontuais, consolidando-se como um modelo de empresa que acredita no potencial humano como alicerce do sucesso organizacional.

“Nosso propósito é simples, mas poderoso: transformar vidas por meio do trabalho e do cuidado com as pessoas. É isso que nos define como uma marca empregadora de excelência”, finaliza Scalco.