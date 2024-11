Moura Dubeux: uma cultura de transparência e valorização que promove o crescimento

Fundada há mais de 40 anos, a Moura Dubeux é reconhecida não só pela qualidade de seus empreendimentos, mas também pela dedicação aos valores que guiam todas as suas operações: transparência, confiança e compromisso. Esses princípios são alicerces para a empresa, que atua em sete estados e mantém um relacionamento forte com clientes, colaboradores e parceiros. Segundo Maria Lúcia Dubeux, Diretora de Gente, Gestão e Cultura, esses valores “permeiam todas as operações da empresa, desde sua fundação”, o que ajuda a fortalecer a reputação e cria um ambiente motivador.

A transparência é central para a empresa e impulsiona a confiança em cada interação e negociação, em qualquer aspecto. “A transparência é fundamental para estabelecer relações de confiança com todas as pessoas que impactam e são impactadas pelo nosso negócio”, afirma Maria Lúcia. Para ela, o longo tempo de atuação e a expansão resultam do compromisso com qualidade e governança, além do diálogo com a sociedade e o meio ambiente.

Ao centro, Maria Lúcia Dubeux, diretora de gente, gestão e cultura - LEGADO PRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO

Valorização e crescimento interno

A Moura Dubeux se destaca também pelo ambiente de trabalho saudável e motivador que oferece. A empresa entende que seus colaboradores são responsáveis por realizar os sonhos dos clientes e busca valorizar tanto a trajetória pessoal quanto a profissional de cada membro da equipe. “A empresa valoriza a trajetória pessoal e profissional, oferece oportunidades de crescimento e reconhecimento de capacidades individuais”, explica Maria Lúcia.

Equipe diversa e inclusiva da Moura Dubeux - Legado Produção/ Divulgação

Ela menciona que a cultura organizacional promove um ambiente inclusivo, onde o apoio mútuo e a colaboração estão presentes, permitindo que os colaboradores tenham senso de pertencimento e orgulho. Na empresa, diversos profissionais que começaram como estagiários conseguiram se desenvolver e conquistar novos espaços. Esse movimento demonstra um ambiente de desenvolvimento, confiança e meritocracia, possibilitando a todos ascensão na organização.

Sustentabilidade e práticas ESG

Com uma visão sustentável, a Moura Dubeux incorpora práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) em seus processos e projetos. Maria Lúcia explica que a empresa “adota diretrizes de sustentabilidade que incluem a qualidade urbana, o uso eficiente da água e energia, a gestão de materiais e resíduos e o bem-estar dos ocupantes”.

Com uma abordagem que valoriza a relação harmoniosa entre os empreendimentos e o meio ambiente, a Moura Dubeux promove uma sustentabilidade abrangente — englobando o âmbito social e econômico. Ela aponta que a sustentabilidade é um compromisso contínuo e que mais detalhes sobre essas ações podem ser encontrados no relatório de sustentabilidade da empresa disponibilizado aqui.



Reconhecimento e impacto do GPTW

A Moura Dubeux foi recentemente reconhecida pelo prêmio Great Place to Work (GPTW), um reconhecimento que Maria Lúcia Dubeux, Diretora de Gente, Gestão e Cultura, acredita ser fruto da união dos valores e práticas que a empresa adota diariamente. "É o ambiente de trabalho acolhedor, oportunidades de crescimento interno e a cultura de confiança e inovação", enfatiza, destacando que esse prêmio não só fortalece o sentimento de pertencimento dos colaboradores como também contribui para a permanência de talentos e atrai novos profissionais que valorizam um ambiente de trabalho positivo e motivador.

Investimento contínuo no bem-estar dos colaboradores

A empresa não só implementa iniciativas para melhorar o ambiente de trabalho, como também busca aprimorar constantemente as condições para seus colaboradores. Entre as ações adotadas estão programas de desenvolvimento profissional, oportunidades de carreira em diferentes áreas e um ambiente de trabalho inclusivo e colaborativo. “Essas iniciativas garantem que os colaboradores se sintam valorizados e motivados a contribuir com o nosso propósito”, comenta Maria Lúcia.

Para manter seu status como um dos melhores lugares para trabalhar, a Moura Dubeux continua comprometida com o desenvolvimento de seus colaboradores e com a criação de um ambiente de trabalho baseado em confiança e inovação. “A empresa também está sempre comprometida a ouvir e atender às necessidades e sugestões dos seus colaboradores”, finaliza Maria Lúcia, destacando o foco em garantir um ambiente que se mantenha positivo e motivador.

Com uma cultura que valoriza o crescimento pessoal e profissional, a empresa mostra que seu sucesso não é apenas uma questão de negócios, mas de cuidar das pessoas e do impacto que gera no mundo ao seu redor.