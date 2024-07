Quem leva a melhor na disputa: Toyota Corolla ou Byd King?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Briga entre sedans esquenta com a chegada do modelo da BYD. No entanto, ele terá que desbancar o tradicional Corolla, algo muito difícil de acontecer

O mercado de SUVs é hoje o mais disputado no Brasil. Todos os fabricantes têm um representante nesta categoria, pois todo mundo quer um carro mais altinho na família para chamar de seu.

Mas a indústria não abre mão dos sedans. O segmento, que andava meio esquecido, promete dar uma aquecida com a chegada do BYD King a nosso País. O híbrido da montadora chinesa surge com status de uma boa opção ao consumidor que procura um sedan.

Mal chegou às lojas e muita gente perguntou: será que vai bater o Toyota Corolla nas vendas? Ainda é cedo para cravar algo, mas a briga já começou e nós do Carro Arretado resolvemos fazer a reportagem para apresentar um pouco mais de cada carro.

Novo Toyota Corolla - DIVULGAÇÃO

Antes de entrar na disputa, vamos pontuar o mercado de sedans. O ranking dessa categoria tem poucas opções, é verdade, mas o Corolla reina absolutamente com pouco mais de 15 mil emplacamentos registrados de janeiro a junho. Só para ter ideia, o Nissan Sentra é o vice-líder (2.441) e o Jetta o terceiro, com números bem inferiores (1.579).

Vamos começar pela novidade. A BYD sabe que a tarefa não será fácil, mas preparou um bom carro para esta briga. Além do visual bacana, o King traz dados interessantes, a exemplo do motor híbrido de até 235 cavalos de potência, média de consumo de combustível de 25 km/l e com a capacidade de rodar mais de 100 km no modo elétrico, ou seja, praticamente uma ida de Recife a João Pessoa sem gastar gasolina.

O King chega em 2 versões a partir de R$ 175 mil. A mais cara custa R$ 187. 800. No ambiente interno prevalece o custo-benefício chinês. O King tem interior moderno com 2 telas de alta resolução e central multimídia que pode ser utilizada na vertical ou horizontal, muito luxo pra impressionar clientes de sedans médios.

O King tem motor 1.5 turbo de 209 cavalos na versão de entrada e 235 na mais cara. Segundo o fabricante, a autonomia total é de 1.200 km.

Apesar dos atributos do novato chinês, todo mundo sabe nesta categoria quem reina é o Toyota Corolla, carro com grande prestígio no mercado por causa da boa fama de não quebrar e de ter baixo custo de manutenção e bom valor de revenda.

King tem interior bem moderno - Pedro Bicudo

É comum donos de Corolla trocarem o modelo por outro mais novo e são raros os casos em que alguém deixa o sedan japonês por outro modelo de marca diferente, ou seja, a missão da BYD nesta categoria não será nada fácil.

O Corolla tem preço a partir de R$ 187 mil já com motor híbrido. Se quiser uma opção com propulsor 2.0 flex o preço começa em R$ 151 mil.

Mas vamos usar como referência neste comparativo os mais completos, híbridos. Neste caso, o Corolla segue com motor 1.8 de 122 cavalos de potência combinada com média de consumo que pode superar os 20 km.

O Corolla tem painel digital, mas a central multimidia l, em termos de acabamento, é inferior mesmo a do King.

Ambos contam com ar-condicionado digital automático de 2 zonas, partida por botão, carregador por indução e saída de ar na segunda fileira de bancos em suas configurações mais caras.

No item segurança, o modelo da Toyota da uma bela resposta com assistentes de condução que o rival não possui.

Novo Toyota Corolla - DIVULGAÇÃO

É o famoso Toyota safety sense, com controle adaptativo de cruzeiro, assistente de pré-colisão, farol alto automático e sistema de alerta de mudança de faixa com controle de direção. O o King não tem assistentes autônomos, se limita ao piloto automático e os seis airbags para proteção dos ocupantes.

É isso, gente. A briga começou agora.

A BYD está forte na mídia. A Toyota segue apostando no histórico de boa fama da marca. Quem vai levar a melhor na disputa ainda é cedo, mas pode anotar aí: o consumidor vai colher bons frutos deste embate.

Se alguma das marcas se sentir ameaçada nas vendas, vai reagir com bônus e outras vantagens para não perder o cliente.

E o comprador mais atento a essa movimentação pode conseguir bons descontos na hora de comprar o novo sedan. A nós, só resta esperar cenas dos próximos capítulos.