Vai comprar um SUV? Fique atento porque muitos vão mudar

Se você estiver pensando em comprar um SUV pelos próximos meses é bom ficar atento à movimentação do mercado porque está pra vir uma enxurrada de lançamentos nesta categoria. As novidades começaram a aparecer agora este ano e, outras, em 2025 e até 2026.

As mudanças dependem do modelo e incluem desde um leve tapinha no visual a um banho de loja completo. E vai contemplar carros bem conhecidos do público.

A lista inclui nomes consagrados como Hyundai Creta, Renault Duster, Nissan Kicks e Volkswagen Nivus só para citar alguns dos principais.

Jeep Avenger - Alberto Giorgio Alquati

O SUV compacto da Volks, por exemplo, deve mudar ainda no próximo mês para acompanhar o irmão maior T-Cross que passou por uma atualização recentemente. As mudanças no Nivus também são bem discretas. Basicamente atualização de lanternas, grade e acréscimo de alguns itens.

Outro que não deve demorar muito é o Creta. Apesar de está bem posicionado no ranking de vendas e não ser dos mais antigos, o carro da Hyundai passou por atualização lá fora e deve mexer por aqui no Brasil também em um futuro não tão distante. Isso porque a montadora vem trabalhando rápido na atualização de seus últimos carros lançados. A previsão é que o veículo da Hyundai seja apresentado por aqui até o começo do próximo ano.

No Kicks a mudança vai ser geral. O pequeno SUV da Nissan é legal e não precisa provar mais nada pra ninguém. Vendeu muito e continua emplacando, mas o visual cansou e a marca sabe que já é hora de mudar se quiser continuar fazendo frente aos rivais. O novo Kicks já apareceu em um Salão do Automóvel pelos Estados Unidos e é bem diferente do que conhecemos atualmente. O desenho agradou bastante ao público. Ele vai estrear o novo motor turbo que a Nissan está desenvolvendo em sua fábrica localizada no Rio de Janeiro. Mas a chegada só será no segundo semestre do ano que vem.

Novo Renault Duster - DIVULGAÇÃO

E o Duster? É outro bastante aguardado pelo público depois que imagens do novo carro passaram a circular na internet. O novo Duster traz jeito de jipão e muita tecnologia abordo. Oficialmente não tem data para chegar, mas pode ser anunciado aqui final do ano que vem.

Pra fechar a lista, o Renegade. Ele passou ganhou novas versões recentemente mas há muito tempo se fala na mudança do famoso Jeep produzido em Pernambuco. Como na Europa o Renegade tem versão híbrida e a Jeep deve lançar modelos com esta tecnologia nos próximos anos, não descarte a chegada do Renegade híbrido por aqui. Outra possibilidade é que o Renegade ganhe a companhia do Avanger, modelo pouco menor vendido na Europa , inclusive, em versões eletrificadas.

E o Tracker? Pode entrar na lista. Inclusive uma revista de abrangência nacional revelou esta semana projeção do novo Onix. Carro ficou bonito. E o Tracker também deve seguir o caminho parecido de novos faróis presentes em modelos mais caros da marca.