Hyundai entra na onda dos carros elétricos com o Ioniq 5

Mais um carro elétrico acaba de chegar ao Brasil. A Hyundai finalmente vai entrar neste segmento e traz o Ioniq 5 para a disputa entre carros movidos a energia elétrica. Ele é um modelo do tipo SUV compacto, ou Crossover para falar numa linguagem mais moderna. O Ioniq 5 será vendido em apenas uma versão e o preço é de R$ 395 mil.

Quem quiser garantir o modelo terá que pagar um valor de R$ 5 mil para reservar o utilitário. A Hyundai não informou quantos modelos serão importados neste momento, apenas ressaltou que o lote de unidades será reduzido. O Ioniq 5 chega com pacote tecnológico interessante, trazendo os itens de conforto mais procurados em carros nesta faixa de preço, mas o ponto forte dele pode estar no conjunto mecânico, pelo menos essa foi a nossa primeira impressão.

Visual traseiro do Ioniq 5 - DIVULGAÇÃO

O Crossover da Hyundai tem motor de 325 cavalos de potência e torque de 61,6 kg de força. Pra quem está antenado a essas informações técnicas, esses dados são compatíveis com picapes médias com motor turbo diesel, mostrando que ele pode mesmo impressionar pelo seu desempenho. De acordo com testes da marca, esse carro vai de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos, mas tem velocidade máxima limitada a 185 km/h.

Não gostou dessa velocidade limitada? Vale lembrar que em carros elétricos a autonomia cai bastante se o (a) motorista for do tipo que gosta de pisar fundo no acelerador. Falando nisso, o Ioniq 5 tem autonomia total de 374 km de acordo com o Inmetro.

Modelo elétrico tem boa autonomia - DIVULGAÇÃO

Recarga rápida também chama atenção neste modelo elétrico, pois ele está preparado pra ser recarregado em estações ultrarrápidas de até 800V ou 350 KW (DC). Na prática ele pode ir de 10% a 80% em apenas 18 minutos. Com 10 minutos na tomada o carro ganha o equivalente a 100 km de autonomia.

O Ioniq 5 foi construído sobre a plataforma global de veículos elétricos a bateria do Grupo Hyundai Motor, chamada E-GMP (Electric-Global Modular Platform, em inglês) e conta com sistema de tração integral (AWD).

Possui rodas de liga leve de 20 polegadas diamantadas, suspensão dianteira do tipo McPherson e a traseira é do tipo independente multilink, que possuem freios a disco nas quatro rodas.

No ambiente interno os destaques vão para o painel com tela dupla e configurável, que integra um sistema de multimídia de 12,3” junto a um painel de instrumentos também de 12,3”.

Ambiente interno tem muito luxo no Ioniq 5 - DIVULGAÇÃO

O sistema multimídia possui navegação rápida e intuitiva, com menus que proporcionam ajustes como a cor da luz ambiente do interior do veículo, que pode ser configurada de acordo com o gosto do usuário em múltiplas combinações de espectro.

Além disso, ele traz no para-brisa a velocidade instantânea de forma digital. Esta projeção possui ajustes de ângulo e inclinação para melhor adaptação ao perfil do condutor.

Outros destaques são: sistema de som BOSE® com 6 alto-falantes, teto solar panorâmico, ar-condicionado digital, partida por botão, freio de estacionamento elétrico.