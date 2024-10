Mês de outubro recheado de lançamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Carros de diferentes categorias são aguardados no Brasil, desde modelos populares, até carros de luxo com motor cem por cento elétrico

Faltando menos de três meses para o final do ano, os fabricantes de carros põem o pé no acelerador para apresentar suas novidades antes de 2025 chegar e o consumidor ainda vai ver belos lançamentos nas concessionárias nos próximos dias. Os veículos são de várias marcas e categorias: tem de modelo popular, carro elétrico até SUV grandalhão de luxo.

Renault Kardian traz novo conceito visual - SILVIO MENEZES / CARRO ARRETADO

Comecemos a nossa lista pela Renault. A montadora francesa vai lançar esta semana uma versão do Kardian com câmbio manual. O carro será uma opção mais em conta do veículo e ficará posicionado ali, abaixo dos R$ 100 mil. Será um carro mais barato na categoria de SUVs à disposição do público.

A lista de novidades é enorme e contempla muitas marcas já neste mês de outubro. A Citroën mesmo lançou o Basalt, SUV cupê da marca que lembra o Fiat Fastback. O carro vai disputar mercado com veículos na faixa de preço entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. É mais uma excelente opção da marca que vem crescendo bastante no País.

Hyundai Palisade tem versão de 8 lugares - DREW PHILLIPS

Na Hyundai são três grandes novidades. A principal delas é o novo Creta. O famoso SUV da marca coreana tomou um banho de loja para ficar ainda mais competitivo. Se já vendia bem, agora ele surge ainda mais interessante. Mudou por fora e por dentro. Está um carrão. Outras boas novidades da marca são o grandalhão de oito lugares SUV Palisade e o “hatch bombadão” elétrico Ionic 5, que custam respectivamente R$ 450 mil e R$ 400 mil

A Chevrolet apresenta o Equinox elétrico. O SUV 100% a energia. O visual é o pacote tecnológico são pontes fortes do veículo.

Para falar dos eletrificados, a BYD lança ainda este mês a Picape Shark. A caminhonete híbrida possui quase 400 cavalos de potência tem sido muito aguardada pelos picapeiros de todo o Brasil pois promete reunir visual marcante, grande autonomia de combustível e robustez para encarar os terrenos mais adversos.