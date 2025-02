Jeep Commander ganha motor diesel mais forte

O Commander traz uma novidade boa a partir deste mês. O cobiçado SUV da Jeep acaba de ganhar um motor diesel mais forte para agradar ao público que valoriza performance. O carro agora é vendido com motorização 2.2 diesel, de 200 cavalos de potência. Além dessa versão, o Commander é comercializado ainda nas configurações 2.0 a gasolina (de 272 cavalos de potência) e flex, de 176 cavalos de potência.

A ideia da Jeep ao dar esse upgrade é atender ao público mais exigente que busca um veículo mais esperto pra acelerar. Esse novo motor substitui o antigo 2.0 diesel de 170 cavalos de potência, considerado por muita gente, pequeno pra o porte do Commander.

Novo Jeep Commander na versão Overland - DIVULGAÇÃO

A reportagem do Carro Arretado pode acelerar o novo Commander diesel num autódromo, em São Paulo, e podemos cravar: o carro anda muito bem. O SUV tem arrancada maior que a antiga versão, aceleração melhor e até o consumo melhorou na estrada. Segundo a Jeep, o SUV pode fazer mais de 10 km na cidade e passa dos 13 km/l na rodovia.

Commander segue com interior caprichado - DIVULGAÇÃO

A versão diesel 2.2 será comercializada apenas na configuração Overland.

Apesar da novidade do motor, o Jeep Commander não mexeu no visual. O carro é o mesmo. Somente as rodas aro 19 são novas. Os bancos vêm num couro marrom para garantir conforto e refino no ambiente interno. No mais, todo aquele pacote tecnológico de auxílio de condução ao motorista que garante segurança pra todo mundo. O carro vem com sistema que freia o carro automaticamente se detectar o risco de colisão.

O preço desta versão é de R$ 310 mil. Pelo valor, dá pra ver que o carro é para poucos. Mas a Jeep considera justo. E até lembra que dois concorrentes diesel de 7 lugares beiram os R$ 400 mil. Nesse caso estamos falando do Toyota SW4 e Chevrolet Trailblazer.