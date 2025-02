Nissan Frontier Attack é uma picape que aposta no custo-benefício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Nissan Frontier Attack é uma das melhores picapes da categoria dela no quesito custo-benefício. Imponente, versátil e até com um preço competitivo, se compararmos a outras caminhonetes médias concorrentes.

Repleta de acessórios externos, a picape da Nissan Attack tem forte apelo visual como num autêntico modelo off-road. O pacote de bondades estéticos inclui rodas aro 17 na cor preta, adesivos da série pela lataria, alargador de para-lamas, retrovisores na cor preta brilhante, estribos nas laterais e rack de teto, só para citar alguns dos itens externos.

Nissan Frontier Attack - DIVULGAÇÃO

No interior, nada muito refinado, mas bem eficiente. Há muito plástico no acabamento interno desta versão, mas nada que comprometa a proposta da caminhonete que é ter um bom custo-benefício.

Os bancos são de tecido, mas com um desenho que deixam o assento visualmente agradável. O painel mescla informações analógicas com digital. O volante até traz alguns comandos e funções gerais, mas fica devendo borboletas atrás da direção para troca de marchas. Falando em marcha, o câmbio automático é de sete velocidades e casa bem com o motor 2.3 diesel de 190 cavalos de potência. Se precisar ultrapassar, o turbo está pronto para atuar e deixar o carro mais esperto. O motorista pode acionar o tipo de piso pra usar o 4x2 ou 4x4. Podemos dizer que a acústica garante pouco ruído interno se levarmos em conta que os motores a óleo são bem barulhentos.