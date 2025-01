Universidade oferece minicursos gratuitos até quarta-feira (29)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), na Imbiribeira, Recife, oferece minicursos gratuitos até 29 de janeiro em áreas como Estética, Nutrição e Comunicação. Com foco na capacitação de estudantes e profissionais, as atividades integram o projeto "Prepare-se", que busca atender demandas do mercado de trabalho.

As aulas acontecem no campus da Unit-PE, próximo ao Geraldão, e incluem temas como oratória, suplementação esportiva e técnicas avançadas de estética. Interessados podem se inscrever no site oficial do programa.

Programação do Prepare-se

Os minicursos são gratuitos e serão ministrados por especialistas das respectivas áreas, com horários flexíveis para atender diferentes públicos.

Tecnologia

Horário: Das 9h às 12h

Das 9h às 12h Tema: "Criatividade em Movimento: Desperte seu Potencial Criativo na Tecnologia"

"Criatividade em Movimento: Desperte seu Potencial Criativo na Tecnologia" Instrutora: Tamires Maria de Lima Silva, Mestre em Design e especialista em UX/UI

Estética e Cosmética

Horário: Das 18h às 21h

Das 18h às 21h Tema: "Microagulhamento + Exossomas nas Disfunções Estéticas"

"Microagulhamento + Exossomas nas Disfunções Estéticas" Instrutora: Ana Cláudia Campos, especialista em Estética Avançada

Nutrição

Horário: Das 18h às 21h

Das 18h às 21h Tema: "Esquemas práticos de suplementação para atletas de alto rendimento"

"Esquemas práticos de suplementação para atletas de alto rendimento" Instrutor: Diego Ricardo, doutor em Bioquímica e Fisiologia

Negócios e Comunicação