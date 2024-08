Espera em Deus o grito de esperança que nasce na dor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

DOM ALEXANDRE XIMENES



Porque está abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus”! (SALMO 42:11)!

1-Um dos piores estágios da dor, da solidão ou do abandono, por ex, é quando a pessoa começa a falar consigo mesma. são monólogos de tristeza e agonia que palavras não definem e nem explicam.

A impressão é que os ouvidos que deveriam estar abertos, subitamente se fecharam.



2- Mergulha-se num silêncio de dor, agonia e tristeza que palavras não definem! São perguntas que fazemos a nós mesmos e respondemos porque já não há quem ouça ou responda. ouve- se um diálogo fantasma, inexistente, imaginário. Geralmente estas “conversas começam com um “por que”? É a busca angustiante por um entendimento, por uma explicação!



Para mim é um dos mais dolorosos estágios da dor e do sofrimento! Coisas e motivos nesta hora pouco importam. Ecoa na alma a pergunta “por que”? Assim estava Davi, o mavioso salmista de Israel, o poeta. Falava sozinho!!! Pedia explicações a ele mesmo! A alma entristecida vivia momentos de dor crônica e intransferivel. Mas (Aleluia) logo em seguida brota no coração a resposta que iria banir o desespero e instalar a esperança!!



Espera em Deus pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu DEUS! Pronto, foi o funeral da dor e da tristeza que o consumia. Foi o sepultamento da dor! Uma curta frase que revela a grandeza do DEUS a quem amava e adorava.



Espera em DEUS o grito de esperança que nasce, abafa os ruídos da dor e do desespero. Lembro o diagnóstico de mamãe! Poucos dias de vida, e viveu décadas. O clima de funeral da alma instala-se no coração e as lamentações são substituídas por gritos de alegria e louvor. de festa interior!



Acho linda a frase de afirmação de segurança de Davi: “o meu DEUS”! o DEUS pessoal! não é uma divindade diluída nos altares da religiosidade (Machu Pichu, Santiago de Compostela, etc) Falo para você que já não tem a quem explicar as suas dores, a você que não encontra ouvidos que ouçam o seu pranto e nem olhos que mirem a agonia das muitas lágrimas. A você, para quem o presente é de dor e o futuro é um escuro abismo!



Muitas vezes DEUS permite (eu disse permite) que as nossas seguranças desabem a fim de que o encontremos e nele confiemos. Já ouvi muitas vezes a expressão de dor vinda de pessoas em estágio final de sofrimentos: “não tenho mais a quem recorrer ou pedir”!! Ou todas as portas foram fechadas para mim”! Calma, ainda há uma que jamais, eu disse jamais, se fechará.: aquele que disse: Eu sou a porta! É como se dissesse e diz para nós hoje: “ “é por aqui , vem”! Num gesto de fé e não de sentimento, diga ao seu problema, dor, luta, agonia, com os olhos fixos neles: Espera em DEUS, da dor desse parto nascerá a esperança!



Queridos e queridas, se assim não cresse não estaria aqui falando , escrevendo sobre isto. Tem jeito! É possível!!



E o melhor, é onde você está e como está! Não precisa ir a lugar nenhum (Machu Pichu, Santiago de Compostella ou outros)!



Ele já veio e está junto de você. olhe para os algozes e destruidores da sua alegria e fitando nos olhos e diga:” Espero em DEUS, meu senhor e meu DEUS.



Às vezes DEUS permite desertos em nossa vida, a fim de que todas as fontes e garantias sucumbam a fim de entendermos de uma vez por todas que só Nele está a verdadeira esperança! Espere com paciência no Senhor e ele ouvirá o seu clamor!!” Lembra disso? Foi o próprio Davi quem disse!

O glorioso é que eu esperei com a paciência que DEUS mesmo me deu.



Dom Alexandre Ximenes é bispo da Igreja Episcopal Carismática Catedral da Reconciliação