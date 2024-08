A experiência da Cultura de um Reino Sobrenatural

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

GEISON VASCONCELLOS*

O que vem à sua mente quando ouve a expressão sobrenatural? O sobrenatural é frequentemente utilizado para descrever fenômenos, eventos ou forças que estão além das leis naturais e da compreensão científica.

A fé cristã é totalmente baseada em um poder que vai além do natural. Embora algumas pessoas sejam reticentes ou mesmo neguem eventos sobrenaturais. O sobrenatural não deixa de existir! A crença no sobrenatural é comum em muitas culturas e pode influenciar significativamente a forma como as pessoas interpretam eventos e fenômenos.

Entendemos por Cultura o conjunto de ideias, comportamentos, símbolos e práticas sociais, aprendidos de geração em geração através da vida em um grupo social. Nesse sentido, podemos definir cultura como sendo um conjunto de valores, atitudes, comportamentos e tradições de um povo.

O cristianismo, existente no mundo a cerca de 2000 anos, está inserido em diversos países, povos com hábitos culturais diversos. Seus valores e princípios podem se aplicar a qualquer expressão cultural, porém o evangelho de Jesus Cristo nos aponta para uma cultura própria que, na verdade, se apresenta como uma contracultura do mundo… O povo de Deus é chamado a viver e a disseminar a Cultura do Reino.

Qualquer cultura guarda uma identidade e marcas bem claras que determinam e diferenciam de outra cultura qualquer… existem fundamentos, bases da cultura do reino que são inegociáveis e incomparáveis com outras expressões culturais e religiosas que nós precisamos compreender e aplicar.

É importante destacar que não estamos falando da cultura da Igrea. A igreja é apenas parte do Reino.

E ao longo dos anos, dado a liderança de homens, portanto limitados, a igreja tem desenvolvido a cultura da igreja, de uma denominação ou de uma expressão religiosa… assim temos: Evangélicos X Católicos X Pentecostais… e tantas outras expressões.

A cultura da Igreja muitas vezes segrega, divide, julga e impõe que costumes religiosos tragam as pessoas do mundo para a cultura da igreja. A cultura do Reino faz o caminho inverso, leva os valores do Reino para todas as culturas, povos, raças e nações! E a Igreja tem um papel fundamental nisso. Mas, a ansiedade tem afastado algumas pessoas de focarem no essencial, por isso, Jesus, no sermão do monte, adverte que devemos buscar em primeiro lugar é justamente o Reino de Deus!

“Busquem, pois, o Reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas.” (Lucas 12:31)

O apóstolo Paulo diz em sua segunda carta aos Coríntios diz que as pessoas andam como se estivessem com o rosto encoberto para as coisas espirituais, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E diz: “Ora, o Senhor é o Espírito e, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade.” 2 Coríntios 3:17

A Cultura do Reino é sobrenatural e está expressa no Evangelho de Jesus Cristo. Acompanhem comigo:



A cultura natural aponta para o egoísmo, o evangelho chama ao altruísmo;

A cultura natural induz à mentira, o evangelho chama para a verdade;

A cultura natural é autocentrada, o evangelho chama ao desprendimento;

]A cultura natural é inclinada ao pecado, o evangelho chama para o arrependimento;

]A cultura natural aponta para punição, o evangelho aplica a misericórdia;

A cultura natural aponta para o merecimento, o evangelho apresenta a graça.

Dentro de cada um de nós há uma expectativa de que coisas eternas, sobrenaturais aconteçam. Foi Deus mesmo que colocou essa expectativa em nós.

"Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade." (Eclesiastes 3:11).

Quando os valores da Cultura do Reino deixarem de ser meros conceitos e se tornarem convicções, a partir de uma experiência sobrenatural, tudo muda!

Uma das bases da cultura sobrenatural do Reino é o fato de que Deus é bom! Isso pode parecer algo banal, mas a convicção de que Deus é bom, e Deus será sempre bom, pode mudar a minha percepção e reação diante das circunstâncias.

Deus nos colocou em mundo que está cheio de problemas, é verdade! Mas foi consequência da desobediência. Isso não significa que Ele é mau, significa que nós somos!

A sua bondade é expressa no fato de mesmo nós sendo maus Ele providenciou tudo para a nossa salvação e vem sempre sobrenaturalmente ao nosso encontro. A bondade de Deus não é fruto de boas ações isoladas, trata-se da natureza dele. Ser bom significa que sua vontade é boa, sua criação é boa. Até aquilo que não entendemos é bom.

A cultura do Reino precisa estar em nós a partir de uma transformação de mentalidade. Paulo destacou ao escrever uma carta aos Romanos:



“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” (Romanos 12:2)

Essa mensagem é, na verdade, para todos nós, um convite a uma experiência de algo que é bom, perfeito e agradável! A experiência da Cultura de um Reino sobrenatural!

* GEISON VASCONCELLOS é pastor da Igreja Anglicana Zona Norte, Recife – PE.