Quero ser fiel e reto

REVERENDO ANTÔNIO SÁVIO

Os Meus olhos procurarão os fiéis da Terra, para que habitem comigo; o que anda em reto caminho, esse Me servirá. Sal. 101:6.



No verso 6, o salmista destaca duas características dos futuros herdeiros do reino: fidelidade e retidão.

Martinho Lutero dizia que o Salmo 101 era um espelho para os magistrados. Neste salmo, o rei Davi expressa as características que ele desejava ver nas pessoas que formassem parte do seu reino.

Ao dizer “o que anda em reto caminho”, Davi mostra que a experiência da retidão, santidade, fidelidade, justiça ou como você queira chamar, é dinâmica.



Andar é movimentar-se, dar um passo atrás do outro, avançar. Ninguém anda para trás, a não ser o caranguejo.



O crescimento na vida de Cristo leva tempo. O Espírito Santo precisa de um segundo para convertê-lo, mas de uma vida para ensiná-lo a andar.



No início, você cai, escorrega. Com o tempo e com as dores, aprende a ser cuidadoso e vigilante.

Cair não faz de ninguém um derrotado. Permanecer caído, sim.

É preciso paciência. No início, pode dar a impressão de que não avança, ou que nunca conseguirá.

Nesses momentos, segure o braço poderoso do Pai e acredite nEle! Deus nunca o deixará, nem o abandonará.



Quando Deus afirma que os Seus olhos procurarão os fiéis da Terra, está se referindo a todos os filhos sinceros que, reconhecendo sua fragilidade, O buscam a fim de receber dEle forças para uma vida de vitória. O resultado dessa busca diária é a retidão e a fidelidade. Não se atreva a fabricar retidão. Aceite-a gratuitamente de Jesus.

Se alguém procurar essas características sem a participação direta de Jesus, certamente cairá no terreno do moralismo, alimentado pelo orgulho e movido pelo egoísmo.

Moralismo não é cristianismo, sob hipótese nenhuma.



Faça de hoje um dia de comunhão com Jesus. Andando, Cultuando, servindo , aprendendo ou ensinando ermita que Jesus participe de sua experiência. Segure a mão poderosa do Salvador, porque Ele disse: “Os Meus olhos procurarão os fiéis da Terra, para que habitem comigo; o que anda em reto caminho, esse Me servirá”.



Antônio Sávio é mestre e doutor em teologia e pastor efetivo da Igreja Presbiteriana das Graças.