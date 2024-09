Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

BISPO IVAN ROCHA

O Evangelho de João diz que “...o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.” (Jo 1:14).



Não é fácil encontrar o equilíbrio em todas as áreas da vida. Lutamos para administrar bem o tempo cuidando da família, do trabalho e da igreja. Nos esforçamos também para dedicar atenção integral ao nosso espírito, à alma e ao corpo. Na missão não é diferente. Precisamos de uma pregação equilibrada, sob pena de cairmos em extremismos nocivos.



De um lado, corremos o risco de promover o moralismo ou legalismo, que enfatiza a verdade, esquecendo da graça. Nesse caso o foco é na meritocracia que muitas vezes leva à hipocrisia.

Do outro lado há o relativismo que enfatiza uma graça barata e se esquece que Jesus Cristo é também a Verdade. Nesse viés o foco é numa espécie de amor estéril proclamado por aqueles que não gostam de ser confrontados e transformados.



O religioso moralista cheio de verdade só pensa no pecado (especialmente os pecados dos outros). É ensimesmado e tem pontos cegos às suas próprias deficiências. O religioso relativista prima pela aceitação universal sem que haja qualquer esforço ou incômodo. Ambos são superficiais.



Os primeiros pesam os pecados de natureza sexual com maior carga e dividem as pessoas entre as que são puras e impuras nesse aspecto. Os segundos valorizam pouco a sexualidade como se fosse algo apenas do corpo que não causasse impacto no “ser” integral.



As boas novas de Jesus englobam graça e verdade! Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e quando cremos, somos salvos pela fé. Graça é isso: favor imerecido de Deus. Mas também Jesus é modelo de vida, motivações e comportamento. Aquele que o ama obedece os seus mandamentos. Verdade é isso: ser como Jesus!



Que evangelho temos pregado? Ou que parte dele temos enfatizado mais? A falha na missão de proclamar todo o conselho de Deus, com equilíbrio, tem gerado cristãos monotemáticos, deficientes, enviesados e imaturos.



Olhemos firmemente para Ele, cheio de graça e verdade, para aprendermos a ser da mesma forma e manifestarmos isso onde pisarmos as plantas dos nossos pés. Amém!



Dom Ivan Rocha, Bispo da Igreja Episcopal Carismática do Brasil