Quem como Deus!

RAFAEL VITTO

No meio religioso tem-se ouvido falar da “Quaresma de São Miguel” e, talvez, você não saiba o que é isso e nem mesmo onde nasceu essa espiritualidade, cuja prática de piedade popular tem crescido entre os fiéis católicos.

Tudo começa com um homem muito piedoso chamado Francisco, que faleceu por volta do ano 1226, na Itália, e logo tornou-se um santo muito influente na Igreja. Francisco de Assis, fundou uma ordem religiosa e conquistou muitos seguidores com sua vida de intensa penitência e pobreza radical, estilo de vida completamente dedicado ao amor a Deus e à salvação das almas.

Francisco trazia consigo um carisma de penitência e, por isso, acreditava que somente o período da Quaresma, 40 dias em oração e penitência, era muito pouco para tamanha necessidade espiritual. Ele dedicava-se aos 40 dias quaresmais mais o período do Advento (preparação para o Natal) e, nesse intervalo de tempo, propôs-se a outro período intenso de oração dedicado aos Anjos, principalmente São Miguel Arcanjo, em prol da salvação das almas na terra e no purgatório.

São Miguel Arcanjo, celebrado no dia 29 de setembro, sempre foi mencionado na tradição da Igreja como aquele que introduz as almas do purgatório para o céu, por isso tamanha devoção ao arcanjo. Desse modo, São Francisco vivia três tempos fortes de oração no ano, três quaresmas de oração intensa e penitência.

Assim surgiu a “Quaresma de São Miguel”, a qual vivemos piedosamente na atualidade. Esse período de 40 dias é dedicado a honrar os Anjos e o Arcanjo São Miguel, rezando pelas nossas intenções e pedidos de oração que recebemos, de modo especial pela nossa conversão e de todos aqueles que amamos; pela salvação das almas.

Esse período é composto por práticas penitenciais além de uma série de orações como a Oração de São Miguel, Consagração a São Miguel, Ladainha de São Miguel e Alistamento no exército celeste. Muitas pessoas incluem nesse período a oração do rosário da madrugada, como temos visto atualmente.

Claro que a devoção a São Miguel não está somente na pessoa de Francisco, mas também de tantos outros santos como o Papa Leão XIII, que estimulava rezar após a missa a oração de São Miguel. Também a visitação ao monte Gargano, local das aparições do Arcanjo, que atrai pessoas constantemente.

Honrar São Miguel e ser devoto dele é recorrer ao auxílio de Deus pedindo a transformação do nosso coração, a conversão dos pecadores e a expiação das almas do purgatório.

Espero que este breve texto tenha contribuído para o seu conhecimento sobre o Arcanjo São Miguel e, quem sabe, possa despertar em você o desejo de pesquisar e conhecer um pouco mais (relatos da bíblia e da vida dos santos) sobre o Arcanjo, cujo nome significa “Quem como Deus”.

Rafael Vitto é seminarista na Comunidade Canção Nova. Graduado em Filosofia e estudante de Teologia, é atuante na paróquia São Sebastião em Cachoeira Paulista.