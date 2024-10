Um olhar patrimonial nos 120 anos da FEP

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

“Oferecer a todos a mensagem consoladora e orientadora do Evangelho de Jesus e da Doutrina Espírita, por meio do estudo, prática e difusão, promovendo a união solidária dos espíritas e a unificação do Movimento Espírita Pernambucano”.

Com esta missão, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) chega aos seus 120 anos de atividades.



De forma solidária, contando com o auxílio de seus trabalhadores voluntários, a FEP segue acolhendo aos que chegam em sua sede, num compromisso perpétuo com a promoção do bem e a construção da paz. Ao longo desses 120 anos de história, muitos são os feitos registrados na promoção de estudos doutrinários; de atendimentos fraternos dos frequentadores; de reuniões públicas presenciais; do auxílio às famílias assistidas, devidamente cadastradas; além de tantas e tantas outras iniciativas.

Tudo pensado e cuidado com muito zelo. Uma estrutura permanente à disposição dos irmãos, das irmãs – espíritas ou não –, que são sempre bem-vindos, bem-vindas.

Zelo no cuidado aos que adentram à nossa FEP em busca de consolo, de esclarecimento, de ajuda, enfim. Zelo, também, pelos espaços físicos para receber a quem chega. Ambientes que passam por constantes manutenções preventivas e corretivas para garantir o bom funcionamento das atividades. Atenção voltada e redobrada ao patrimônio material para proporcionar bem-estar, com total segurança, ao nosso maior patrimônio, o humano – os voluntários, na preparação para a tarefa; e os frequentadores, no receber da assistência necessária.



O crescimento do Movimento Espírita no Estado de Pernambuco – que continua crescendo – refletiu, nestes 120 anos, no desenvolvimento patrimonial da FEP. Desde sua fundação, em 1904, a Federação – que à época era conhecida como Centro Espírita Regeneração –, transferiu-se várias vezes para locais onde melhor pudesse acolher seus adeptos. Foi assim que, em julho de 1961, fixou-se na Avenida João de Barros, nº 1629, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, onde funciona até hoje. A diretoria, àquele tempo, empreendeu significativas reformas no prédio, acrescentando novas edificações. E, em 1965, a nova sede da FEP era inaugurada.



Também em 1965, para atender as demandas de manutenção da edificação, bem como do cumprimento dos aspectos legais da atividade, criou-se a Diretoria de Patrimônio (DEPAT), trabalhando em consonância com a presidência e os outros setores da FEP. Antes, porém – do início, em 1904, ainda como Centro Espírita Regeneração, até 1964 –, a tarefa de cuidar do patrimônio material, cabia ao presidente e ao tesoureiro.



Preservar os recursos da Casa de Itagiba, como também é conhecida a nossa FEP, é possibilitar a continuação e mesmo expansão do trabalho realizado no semear e na divulgação da Doutrina Espírita em Pernambuco. Sempre com Jesus e Kardec, formando homens de bem, sigamos por muitos e muitos anos. Assim seja!



Ricardo Ferreira é diretor do Departamento de Patrimônio (DEPAT) da Federação Espírita Pernambucana (FEP)