Vinde a mim os cansados e oprimidos

Jesus universaliza uma convocação crucial que parece bastante ignorada:"Vinde a mim, todos os que estais aflitos, cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, pois, suave é o meu jugo e leve o meu fardo”. Mt 11:28.

O Mestre promete consolo e alívio aos que sofrem sentindo-se sobrecarregados pelas vicissitudes da caminhada! A quanto tempo Ele faz esse convite! Tem este algo a ver comigo? Que importância teria e o que melhoraria na minha vida, se eu o aceitasse? Poderia Jesus realmente proporcionar alívio para os percalços cotidianos? Mas, desde quando Ele aqui esteve, inúmeras pessoas se deram tão bem em ir a Ele! Por que ainda não tenho dado a devida atenção a esse reiterado chamamento? Não o estaria negligenciando, perdendo oportunidade? Será que é possível alcançar realmente o prometido por Ele? Que tal tentar?

Vamos lá!

Ir a Jesus implica mais do que apenas um movimento físico ou mental; envolve uma busca objetiva de ajuda, apoio, atenção, uma experiência com Ele, para aliviar os sofrimentos, encontrar a esperança e a paz, para entender, enfrentar e superar os desafios que a vida exige nesse mundo tão atribulado, tão difícil e complicado.

Neste contexto, Allan Kardec analisando aquela promessa do Mestre explica que todas as misérias, decepções, dores físicas e morais, vicissitudes, inclusive perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro em a confiança na justiça de Deus que o Mestre veio distribuir fartamente a todos os que querem confiar Nele.

No entanto, para aqueles recalcitrantes, que nada esperam após esta vida, ou que simplesmente duvidam, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes vem mitigar o amargor. Conclui Kardec que, para que se alcance o tão desejado alívio prometido pelo Mestre, basta que cada um se aplique, com bastante atenção, no cumprimento da lei de justiça, de amor e de caridade, síntese das leis naturais.

Outrossim, a doutrina espírita esclarece que todas as atribulações e vicissitudes inerentes à existência aqui neste planeta de provas, expiações e sofrimentos são experiências necessárias ao progresso do Espírito imortal e ao mesmo tempo servem para lhe exercitar a compreensão e a vivência das leis de Deus que são as únicas capazes de proporcionar a sua felicidade.

Muitos males são consequência natural do caráter e do proceder, da imprevidência, do orgulho, egoísmo, ambição, ou seja, dos vícios morais que originam reiteradas infrações (não observância) às leis divinas, os quais servem como advertência de que se procedeu mal, proporcionam experiência e indicam a necessidade da observação das Leis, para evitar continuar-se alimentando o ciclo vicioso de infrações e suas naturais consequências amargas, e focar na felicidade.

Desse modo, prossegue o Espiritismo explicando que as aludidas aflições, lamentavelmente tão generalizadas na espécie humana terrena, procedem de duas fontes distintas: umas têm sua causa na vida presente; outras, fora desta vida, ou seja, em existências anteriores.

Portanto, Deus enviou o Cristo, como guia e modelo de perfeição, para exemplificar o caminho, a verdade e a vida para a felicidade, O qual, entre seus inigualáveis ensinamentos, enfatizou que todas as vezes que amparássemos os mais pequeninos do Pai, era a ele que estaríamos fazendo, isto é, a Ele estaríamos indo! Que possamos optar por ir a Jesus, hoje e sempre!

José Edson F. Mendonça presta colaboração ao movimento espírita, como escritor, palestrante e membro do Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220, Campo Grande - Recife/PE