Pedir e buscar!

DOM IVAN ROCHA

O grande rei Davi, que escreveu o Salmo 27, tinha um pedido a fazer ao Senhor, e sua oração foi assim: “Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e inquirir no seu templo.” (v.4) Note que ele não somente pediu a Deus, como também decidiu que buscaria estar na presença de Deus

Há muitas coisas que são objeto das nossas orações e petições, mas não são objeto da nossa busca. Oramos pedindo uma família abençoada, mas muitas vezes não buscamos isso e tomamos decisões equivocadas. Pedimos sustento mas não buscamos nos capacitar e trabalhar. Pedimos conquistas mas não pagamos os preços necessários para tê-las.

No Novo Testamento, no contexto do ensino sobre os requisitos para ser um discípulo, Jesus apregoa o seguinte: “Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar.” (Lc 14:28-30)

Antes de querer “edificar uma torre”, casar, ter filhos, tornar-se um pastor, começar uma empresa ou tomar qualquer outra decisão importante, é mister que nós gastemos tempo fazendo o cálculo do custo que cada decisão desta carrega. Será que temos condições de embarcar nesses projetos? E o que é que teremos que renunciar para não abandonarmos nada no meio do caminho?

Que nós, cristãos, façamos os dois exercícios: (i) pedir ao Senhor e esperar o que depende D’Ele! e (ii) buscarmos aquilo que depender do nosso esforço! Amém!

Dom Ivan Rocha é Bispo da Catedral da Reconciliação - Igreja Episcopal Carismática do Brasil