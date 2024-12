Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

REVERENDO BOANERGES

O irresistível amor de Deus trouxe salvação, redenção, reconciliação, justificação, liberdade e vida eterna. O irresistível amor de Deus é a essência, o centro da mensagem do Evangelho que dá sentido e sustentabilidade à vida. Por quê? Porque o amor vem de Deus (I João 4:7); Porque Deus é amor (I João 4:8); Porque Deus amou sem distinção (I João 4:10; João 3:16); Porque o amor nos autentica como seguidores de Cristo (João 13:34); Porque o amor é o maior mandamento (Mateus 22:36-40).

O evangelho da cruz é o evangelho marcado pelo irresistível amor de Deus e focado nesse amor, que visa viver o Cristo, que glorifica e ama a Deus e que serve e ama ao próximo.

O irresistível amor de Deus se manifestou nos trazendo vida e vida em abundância. A verdadeira vida que estava com o Deus Eterno na eternidade, pode ser experimentada por nós aqui e agora, pelo maravilhoso fato de ter Cristo morrido e ressuscitado por nós. Isso significa que Ele nos trouxe de volta aquela perfeita harmonia que havia no jardim do Éden lá no início do mundo entre Deus, O Criador, e o ser humano, Sua criação. No irresistível amor de Deus o homem se reencontra com o Seu Criador (Deus), se encontra consigo mesmo, com o seu próximo, e se harmoniza com a natureza. Daí o amor de Deus flui em sua vida.

Disse Agostinho de Hipona (século IV e V): “O amor é o peso que dá sentido à vida. Fizeste-nos, Senhor, para Ti e o nosso coração estará inquieto, sem paz enquanto não descansar, não se achar em Ti”.

Disse Jim Elliot (um dos cinco missionários mortos ao tentarem evangelizar a tribo dos Aucas, no Equador em 1956): “Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder”. As esposas dos cinco missionários mortos, decidiram continuar a missão dos seus maridos, de evangelizar a tribo dos Aucas. A tribo foi evangelizada por elas e 9 anos depois da tragédia dos assassinatos dos missionários, o assassino de Jim Elliot, se converteu, depois tornou-se pastor dos Aucas e batizou a filha de Jim Elliot, no mesmo rio onde ouve o assassinato, a pedido dela.

O irresistível amor de Deus pode ser visto e transmitido para milhares de pessoas através da vida desses cinco missionários, que não tiveram suas vidas por preciosas, e suas corajosas esposas que entenderam a missão dada por Deus a eles e seguiram em frente fazendo com que o irresistível amor de Deus fosse experimentado, por aqueles cruéis assassinos.

Quem tem na vida o irresistível amor de Deus, resiste ao pecado e submete- se a Deus. “Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados”. I Pedro 4:8

A igreja é um organismo, formada por pessoas pecadoras, que reconhecem Jesus como O referencial a ser seguido, se tornam Seus seguidores, e passam a ser reconhecidas pela prática do irresistível amor de Deus em suas vidas. E

pelo fato do irresistível amor de Deus estar dentro de nós, isso deve nos levar naturalmente a amar, sendo um canal de Deus por onde estivermos e no que fizermos, levando para as pessoas, Jesus, O Redentor, O Salvador e O Restaurador, O Deus presente, O verdadeiro Natal.

Amor irresistível é o que não se consegue resistir por sua beleza, encanto e grandeza. Que não se consegue dominar; que não se pode reprimir, que só podemos amar.

Feliz Natal, com a presença de Jesus, o irresistível amor de Deus por nós!

Pastor Boanerges atua na Igreja Batista Oásis-Recife desde 1994. É docente do Instituto Haggai e do ILI (Instituto de Liderança Internacional). É Bacharelado em Teologia com especialização em Educação Cristã; É Pós-graduado - MBA em Liderança e Mestre em Missiologia e Liderança Cristã. Membro da Academia Pernambucana Evangélica de Letras- PEL. Escritor com 9 livros publicados.