O Advento – tempo de reflexão

Reverendo Igor

Sempre que chega o mês de dezembro tudo muda. As ruas ficam mais iluminadas, as decorações trazem novas cores para a cidade, as pessoas passam a ser mais generosas, o sentimento trazido pelo Natal contagia toda a sociedade.



A verdade é que os símbolos que representam essa época nos trazem à memória o verdadeiro significado do Natal. É justamente neste mês que vemos como um presépio comunica para os corações a necessidade de estar em sintonia com o nosso Criador e com os valores e princípios que aprendemos com a Sua história relatada na Bíblia.



No calendário cristão, esse tempo que antecede o Natal é chamado de Advento. São 4 semanas em que os cristãos se preparam para a celebração do nascimento do Senhor Jesus. Mas não apenas o seu nascimento. O tempo do advento também é utilizado como um tempo de reflexão acerca da promessa deixada pelo próprio Jesus de que voltará para os seus filhos.



Portanto, durante essas quatro semanas, meditamos sobre as profecias que falaram sobre a vinda do Messias e o seu nascimento carnal, bem como sobre as profecias que falam sobre a sua volta.

Notamos que, em meio à correria com os preparativos para as festas de fim de ano e com as tradições de presentear àqueles que amamos somos, ainda, envolvidos com os sinais e símbolos cristãos do Natal que enchem os nossos corações.



Neste tempo existem dois tipos de pessoas: Àqueles que desde o início do mês se preparam, compram os presentes, organizam os sorteios de amigos secretos, e que compram com antecedência tudo que é preciso para a ceia natalina.



Mas também existem àqueles que normalmente vão deixando tudo para última hora, que no dia 24 de Dezembro ainda vão até os Shoppings Centers em busca de um presente ou nos Supermercados em busca dos últimos produtos disponíveis para compra.



Aquele que decide viver o tempo do advento na intensidade de quem está disposto à se aprofundar nos ensinamentos de Jesus e em tudo que ele representa, é como o cidadão prevenido que desde o início do mês faz as suas compras e não passa aperto na véspera do Natal.



Nesse Natal, será que queremos chegar no dia 25/12 conscientes daquilo que vamos celebrar? Ou vamos apenas preparar a nossa casa para uma festa como qualquer outra?



Neste ano, temos nos desafiado a preparar o nosso coração para celebrar o nascimento de Jesus enquanto também preparamos uma festa com os familiares, e pessoas amadas.



Ao celebrar o nascimento de Jesus lembramos da promessa de Deus de enviar Aquele que venceria o pecado e a morte para sempre. Mas também lembramos que Cristo prometeu que virá outra vez no final da história e cabe a nós prepararmos o nosso coração.



Portanto enquanto esperamos pelo dia de Natal, é tempo de encher o coração de esperança, de fé e de gratidão por tudo aquilo que Deus tem proporcionado.



Assim, que os sinais do nascimento e da volta de Cristo nos encha para que possamos aproveitar esse tempo de renovação de fé e de comunidade que o Natal nos proporciona.



Rev. Igor Gomes é da Igreja Episcopal Carismática - Catedral da Reconciliação