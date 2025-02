A Libertação concedida por JESUS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

DOM ALEXANDRE XIMENES

Há muitas pessoas cativas pelo diabo, pecados, desejos da carne etc. Este texto fala de um homem cativo que foi liberto por JESUS!

1-A circunstância - era noite tinha acontecido uma tempestade. JESUS chega a um lugar de despenhadeiro. Era uma região com cavernas e sepulcros, um cemitério!! Ouvem-se gritos de horror. aparece um homem ferido, sangrando, com pedras nas mãos, furioso, possesso. Ação dos demônios!

2- Condição desse homem - Era um anônimo sem identidade, sem nome, sem linhagem, sem referência existencial não tinha fama, nem títulos, nem prestígio social. estava sob o domínio absoluto de forças malignas. Possesso de espírito imundo não fazia mais a sua vontade.

3 - Era controlado pelos demônios, estava no “cabresto”! Não tinha mais domínio de si mesmo. Não tinha mais equilíbrio mental. Possuído! Uma entidade maligna agia nele e através dele.

4- Não tinha mais pureza – os demônios só o empurravam para o que era imundo, sujo, asqueroso e nojento. Despachos, em cemitérios, desenterrando defuntos.

5- Não tinha mais gosto pela vida - Vivia nos sepulcros num contexto de morte!

6- Não se deixava subjugar por forças físicas, mas estava subjugado pelos demônios. Não tinha descanso, andava sempre noite e dia.

7-Não tinha mais amor-próprio - feria-se noite e dia com pedras – estava submerso num processo de morte, destruía o seu corpo, feria-se com pedras. Destruía os seus sentidos e perdera a noção do tempo.

8- Não tinha mais coerência – estava esquizofrênico. Diz a JESUS CRISTO: “não me atormentes”!

9- Não tinha mais identidade própria! Vemos aqui a extensão do mal – qual é o teu nome? Responde com um número e não um nome! Era uma possessão múltipla: legião. (Uma divisão do exército romano composta de mais e seis mil soldados de infantaria e cavalaria. Essas legiões formavam o braço forte com o qual roma havia subjugado o mundo)! Assim era o poder diabólico que dominava este pobre homem.

Não havia mais brandura. (Mateus 8:28). Furioso, ninguém podia passar por aquele caminho. Transforma o homem num monstro celerado. Não tinha mais pudor, havia muito não se vestia (Lucas 8:27)

Vivia na solidão, não tinha mais a assistência da família nem habitava casa alguma. Era impelido pelo demônio ao deserto! Apesar de ter dentro de si mais de 6.000 demônios estava só. Satanás traz vazio e solidão!

A intervenção libertadora de JESUS:

1-JESUS revela o seu amor. JESUS faz um trajeto perigoso, enfrenta uma tempestade à noite para salvar apenas uma alma. Vai a Gadara por causa de um homem.

2-JESUS se importa com este homem mesmo ele sendo gentio, possesso, insano, nu, violento e num cemitério.

3-JESUS revela o seu poder - Os demônios sentem-se atormentados por JESUS.

4-JESUS permite aos demônios entrarem nos porcos, para mostrar o poder terrível que estava nos porcos, para mostrar que o homem vale mais que os porcos. Para mostrar a sua autoridade sobre os demônios!

JESUS liberta o cativo!! Os efeitos da libertação de JESUS

5- Restauração integral: Restaura o homem quebrado pelo diabo. Antes louco e agora em perfeito juízo. Antes andando dia e noite e agora assentado aos pés de JESUS DE NAZARÉ. Antes nu, agora (reintegração moral e social. Antes possesso por demônios , agora aos pés de JESUS! Antes perigoso, agora ordeiro e calmo. Antes um problema para a família, agora uma bênção.

JESUS o manda de volta para o meio daqueles que viram mais de perto a sua miséria. Antes queria que JESUS se afastasse dele, agora quer seguir a JESUS. Antes andava nos cemitérios, nos sepulcros, no reino da morte e obedecia aos caprichos dos demônios, agora, está aos pés daquele que é a RESSURREIÇÃO E A VIDA e tem prazer em obedecer àquele que é A LUZ DO MUNDO! Antes era o arauto da morte e do medo, agora é missionário de JESUS DE NAZARÉ. Antes vivia uma vida desregrada e não se sujeitava a ninguém, agora obedece à ordem de JESUS e vai pregar como missionário às dez cidades!

Conclusão: Temos em Gadara duas reações: 1-Gadareno salvo quer estar com JESUS (v. 15). 2-O povo de Gadara manda JESUS embora (não perturbe nossa comodidade). 3-Nâo perturbe nossos bens. 4-Não perturbe nossa religião.

JESUS não desiste destes gentios de Gadara e antes de ir embora enviou-lhes um missionário.

JESUS revelando paixão pelas almas vai a Gadara salvar um homem.

Os gadarenos por amor aos porcos rejeitam JESUS, por causa das perdas mandaram JESUS ir embora. preferiram os demônios a jesus, por amor aos porcos.

O que você vai fazer? Aceitar a JESUS e a ele entregar-se? Obedecer a JESUS DE NAZARÉ? Andar com JESUS? Ou vai para mandar JESUS ir embora da sua vida? É inadiável a decisão. Escolha JESUS. Meu abraço e minhas orações.

Dom Alexandre Ximenes é bispo da Igreja Episcopal Carismática, Catedral da Reconciliação.