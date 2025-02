Sejamos gratos a Deus pela nossa vida

Reverendo Miguel Cox

“Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e,

sem ele, nada do que foi feito se fez”. João 1:2

Sem Deus nós não existiríamos. Não somos obra do acaso. Não viemos de um nada que explodiu dentro do nada, causado pelo nada, detonado por uma energia que não existia, num espaço inexistente… e, de repente, tudo passou a existir. É neste milagre que você acredita? Onde está a ciência desta inexistente ciência que criou energia do nada? Você já se deu conta de quão absurdo é a teoria do big bang? Esta teoria surgiu com o propósito de solapar a verdade translúcida da criação de todas as coisas pela Palavra do Criador. Ou seja, quem teima em negar Deus, teima em acreditar no improvável, ou seja, teima numa fé fundamentada no nada.



A minha preocupação, ao escrever este artigo, está voltada para as pessoas esclarecidas que, talvez por capricho, permanecem insistindo em crenças supostamente científicas que não sobrevivem a nenhum argumento lógico e racional. E, por outro lado, julgam que, questões de fé são chavões religiosos inconsistentes que povoam mentes obtusas. Proponho que sejamos racionais, no melhor sentido da palavra, e busquemos a verdade desapaixonadamente. Há pistas seguras que nos conduzem à verdade, vou apontar três:



A primeira delas é a nossa própria existência. Você e eu somos seres espetaculares na nossa composição biológica. Observe, por exemplo, a variedade de pele que temos no nosso corpo físico: a epiderme, o tecido das veias, dos olhos, do fígado, do pulmão, do coração, das cartilagens, etc., são diferentes umas das outras por terem funções específicas. Pode-se afirmar que isto é obra do acaso?

A segunda, é a abundância da natureza que nos rodeia: a imensa variedade da flora e da fauna, as inúmeras espécies de criaturas marinhas, a beleza da atmosfera terrestre, o ar que respiramos, a dosagem exata da luz solar que nos ilumina, as chuvas que renovam os campos e limpam a terra do lixo altamente tóxico e prejudicial, a renovação diária da natureza (reciclagem natural), o micro universo formado por seres invisíveis a olho nu, a complexa composição da tabela periódica dos elementos químicos, cada um com função específica, que se unem em dosagens altamente calculadas para formar milhares de substâncias. Quem criou e dosou estes elementos que se harmonizam com a milimétrica perfeição na formação de tudo que existe?



A terceira, está no vastíssimo universo com incontáveis galácias e um absurdo número de estrelas e planetas e asteroides, etc., tudo funcionando ordeiramente. É surpreendente perceber tudo isto sem sequer termos a mínima noção de até onde vai o infinito. A estrela mais próxima da terra, a Alfa Centauro, está a dois anos e quatro meses distante da terra, isto se pudéssemos viajar na velocidade da luz, trezentos mil kilômetros por segundo! Nem o número aproximado de estrelas da nossa Via Láctea sabemos.



O fato é que fomos presenteados com a dádiva da vida. Até isto é um mistério insondável. Sejamos bem honestos, de todo o conhecimento humano alcançado até hoje, o que é muita coisa, admito, não sabemos de quase nada se comparado ao gigantesco desconhecido. Sejamos humildes diante desta impressionante Fonte de Sabedoria e Poder Assustador que conserva a nossa tênue existência. Sejamos, também, gratos a Deus pela nossa vida, ainda que passageira aqui, mas, eterna após a morte.



Estou lutando contra um intelectualismo absurdamente cego que nega, por teimosia, o Criador da criação. “Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez”. As consequências de se rebelar intelectual e espiritualmente contra o Criador de todas as coisas, pode levar a uma vida sem propósitos e sem destino. Apostar na hipotética vida pós-morte, sem a certeza de uma vida eterna real, é navegar em rios de gigantes cachoeiras torcendo para que elas não existam. Jesus Cristo é o Deus Criador de absolutamente tudo o que existe. Ele se tornou um de nós para, um dia, nos tornarmos semelhantes a Ele. Seja grato e viva!

Rev. Miguel Cox é pastor, mestre em teologia com experiências internacionais e nacionais neste segmento