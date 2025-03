Recolhimento e evolução espiritual

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

LUIZ GUIMARÃES

GOMES DE SÁ

“E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar, e atravessou toda a noite em oração a Deus”. (Lucas 6:12). O corpo precisa do recolhimento para o repouso e o refazimento das suas energias. O Espírito durante o sono liberta-se da densa matéria corpórea e viaja mundo afora para vivências extracorpóreas. Contudo precisamos reservar. também um tempo para o Espírito, afastando-nos das turbulências do dia a dia, a fim de refletimos e meditarmos, usufruindo desse espaço livre para o nosso autoconhecimento. Esses momentos nos trarão, certamente, algum resultado sobre a vida de um modo geral e principalmente o que dela fazemos...

Nessas reflexões poderemos observar a natureza fixando o olhar para o horizonte longínquo dos mares, do céu e das florestas. para louvarmos a infinita Obra que Ele nos legou. Não menos importante, é observarmos as pessoas, e suas atitudes, para exercitarmos o convívio comum e aprendizado. Regra geral nosso tempo é assoberbado com compromissos e raramente, nos detemos nesse particular, onde certamente, algo de útil poderá nos servir de lição, como também buscarmos auxiliar no que for possível.

Essa prática nos dará condição para pensarmos sobre o que somos e o mundo em que vivemos, pois não somos meros habitantes do Orbe terrestre. Participamos de tudo que acontece e temos uma responsabilidade pessoal e coletiva sobre os fatos e coisas que nos cercam. Se não pensamos não agimos! Dessa forma, poderemos com a nossa presença efetiva ajudar na mudança de rumos de tantas coisas que ocorrem repletas de equívocos. É nessa prática que surge a oportunidade de sermos úteis, envolvendo-nos no contexto e levando a outros, informações que temos para que se somem ao processo de crescimento.

Porém, não devemos nos esquecer de que muitas mudanças devem começar em nós mesmos, já que influenciamos o meio em que vivemos com os nossos pensamentos e atitudes. Sendo o pensamento a matriz de tudo que praticamos, impõe-se a depuração de tudo que nos chega, valendo-nos daqueles edificantes, que nos elevarão espiritualmente ao reluzir a nossa luz interior que servirá, também para todos aqueles que convivem conosco.

O livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, pg.5, nos esclarece: (...) Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da Vida Universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as Metas Supremas, traçadas pelo Plano Divino.

Isto posto, a meditação torna-se prática exemplar, inobstante não termos, ainda essa cultura milenar. Mas conscientes dos benefícios que dela decorrem, procuremos torna-la um hábito. Lembremo-nos, ainda, do legado de Santo Agostinho, que ao se recolher buscava analisar a sua consciência, quanto a sua conduta sobre o que deixara de fazer em beneficio do próximo, ou se alguém teria queixa dele...

Divaldo Pereira Franco, no Livro Atitudes Renovadores, pelo Espírito Joanna de Ângelis, pg.6, nos diz:” (...) Os hábitos constituem fenômenos psicológicos e sociológicos que a boa educação canaliza em favor da saúde integral e do progresso moral do indivíduo. Em face do estágio em que se encontra é compreensível que se manifestem com maior frequência os costumes inferiores pertencentes à sua natureza animal em detrimento da sua natureza espiritual. (A reforma íntima consiste na convivência com a nossa consciência).

Luiz Guimarães Gomes de Sá trabalha no Centro Espírita Caminhando Para Jesus - www.cecpj.org.br You Tube @cecpjoficial