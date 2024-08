A Missão é de todos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Catedral da Reconciliação, ligada à Igreja Episcopal Carismática do Brasil, estará realizando sua segunda viagem missionária, dessa vez para Vertente do Lério, no Agreste de Pernambuco, entre os dias 23 e 25 de agosto. A primeira missão social e evangelística da igreja aconteceu em abril deste ano, na cidade de Ibimirim, no Sertão do Estado.

O grupo de voluntários ficará instalado na escola municipal de Tambor, onde será realizada uma grande ação social, com doação de mais de cinco mil peças de roupas e sapatos, atendimento médico e odontológico, recreação infantil com brinquedos infláveis, além de palestras sobre autocuidado e nutrição adulto e infantil.

A Missão da Recon irá distribuir 300 cestas básicas, kits de higiene, brinquedos e guloseimas para as crianças, além de bíblias. Tudo isso fruto de doações. Aqueles que desejam contribuir com esta obra, podem fazer doações através do pix missoes@conciliacao.org.br. Cada cesta básica custa R$ 60.

Além da ação social, os voluntários estarão evangelizando moradores dos povoados de Cajá de França 1 e 2, Vermelho e Tambor, todos distritos de Vertente do Lério. Também será realizado um grande culto campal, na praça do povoado de Tambor. No último dia da missão, está prevista uma grande ação no povoado de Vila do Prefeito. Uma das novidades desta viagem será a pintura das fachadas de 48 casas.

O que faria Jesus em nosso lugar?



Pensando em missões como essa, vale refletir sobre a frase "O que Jesus faria em nosso lugar?". Quando contou aos discípulos a Parábola do Bom Samaritano, o Mestre finalizou dizendo:

“Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes (Mateus, 25: 40)".

Ora, quem são os pequeninos aos quais Jesus está se referindo? Qualquer um que está ao nosso lado precisando de ajuda. E podemos ajudar não apenas com palavras de fé e conforto, mas também é preciso cuidar do corpo. Quando não podemos ir, podemos ajudar de alguma forma. Cada um sabe como.