Chegada de 2025 em grande festa no Réveillon de Jaboatão dos Guararapes

Com quatro dias de festa, o Réveillon de Jaboatão dos Guararapes recebeu 2025 em grande estilo. A cidade celebrou a virada de ano com muita música e se tornou palco da celebração de um novo ciclo.

Os eventos tiveram início no dia 28 de dezembro e seguiram até o dia 31 de dezembro, última terça-feira. A festa foi dividida em dois polos: na orla de Candeias, à beira-mar, e em Jaboatão Centro, no estacionamento da Casa da Cultura, para quem optou permanecer no centro.

O público jaboatonense pode aproveitar os dias de festa devido o esquema de segurança montado pela Prefeitura de Jaboatão em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estados. Quem desfrutou bastante dos shows foi a técnica em Enfermagem Viviane Santos. Ela elogiou a estrutura e a grade de atrações do réveillon, na orla de Candeias



Virada do ano

Andrea e Mano Medeiros no Réveillon de Jaboatão dos Guararapes - Divulgação PMJG

O último dia de 2024 contou com atrações musicais que celebram o encerramento do ano para o início do próximo. Com início às 19h, o palco principal, em Candeias, recebeu de início Orquestra 90 graus e convidados como Jeanny Cris, Grupo Samba Que Eu Gosto, Rafa Pesadão, entre outros.

O forró e sertanejo tomaram conta com Forró do Loirão e Mano Walter cantando seus maiores sucessos. Após isso, DJ 7K agitou ainda mais o público, que recebeu Claudia Leitte para a hora da virada.



Já em Jaboatão Centro, a criançada pode aproveitar o réveillon com Tio Bruninho logo no início. Em seguida, Orquestra Evocações se apresentou com convidados, dando espaço para Rogério Som. Encerrando a programação, Priscila Senna entoou os maiores sucessos do brega pernambucano, garantindo uma contagem regressiva emocionante.

O prefeito Mano Medeiros e a primeira-dama, Andrea Medeiros, prestigiaram o evento ao longo dos dias de programação. "Estou feliz com tudo que aconteceu este ano, só tenho a agradecer. Estamos fechando o ano com esta festa maravilhosa, feita com muito carinho para todas as pessoas que vierem para a orla do Jaboatão. O evento está bem organizado e com a segurança reforçada, com apoio do Governo do Estado. As pessoas podem vir se divertir com tranquilidade", destacou o prefeito.



Ação de Graças

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes inicia 2025 com gratidão ao promover um evento de Dia de Ação de Graças nesta quarta-feira (1). A celebração faz parte do calendário da cidade, e acontece no Parque da Cidade, em Prazeres, a partir das 18h30.

A programação que celebra a fé conta com Matuto de Jesus, Pedro Paulo, Emerson Augusto e a dupla João Lucas e Gabriel. Banda Morada e Thalles Roberto encerram as apresentações, dando mais que boas-vindas para 2025.