MedSênior abre primeira unidade no Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A MedSênior abrirá sua primeira unidade no Nordeste a cidade escolhida para isso foi Recife. Estudos de mercado indicaram que a região é promissora para ampliação territorial do plano de saúde para terceira idade, que atua com foco no bem envelhecer, atendendo beneficiários a partir dos 49 anos. Entre as principais cidades, Recife se destaca entre as capitais.

O investimento, na ordem de R$ 6 milhões, faz parte do objetivo da MedSênior de estar em todas as regiões metropolitanas, oferecendo seu modelo de negócio que atua com medicina preventiva e inovação para o envelhecimento saudável.

Para marcar essa chegada, o presidente da MedSênior, Maely Colho, a vice-presidente operacional da companhia, dra Priscila Valentim e o diretor regional da MedSênior em Recife, dr. Alexandre Cunha receberam representantes do mercado de saúde para um jantar que aconteceu no último dia 5.

“Há tempos queríamos entrar no Nordeste, abrindo uma unidade aqui. Nós sabemos que é um mercado promissor, com muitas oportunidades de negócio. Estamos prontos para oferecer o melhor para esta cidade que tanto enriquece nosso País”, afirma Maely Coelho, presidente da MedSênior.



Compromisso e solidez

Maely Coelho e Priscila Valentim, do grupo MedSênior - Divulgação

Neste ano, a MedSênior completa 15 de existência. Desde sua fundação, o compromisso da empresa é oferecer atendimento de saúde exclusivo para as pessoas com 49 anos ou mais. Promovendo a medicina preventiva como forma de garantir autonomia e independência aos seus beneficiários, a empresa se destaca com crescimento médio de 40% ao ano.



Fundada no Espírito Santo, atualmente a MedSênior está presente em oito estados e dispõe de uma rede própria com 40 unidades, além de uma rede credenciada que conta com os melhores profissionais, hospitais e clínicas de cada em região. Tudo isso para atender os mais de 200 mil clientes.

Medicina preventiva

A empresa oferece, sem custo adicional, o Programa Bem Envelhecer. Com ele, o beneficiário é acompanhado pela equipe de Monitoramento Bem Envelhecer, que cuida da sua saúde desde o início da sua jornada na MedSênior. Ela é composta pelo enfermeiro, que atua como gestor do cuidado, e o assistente de saúde.

Além disso, o Programa Bem Envelhecer incentiva os beneficiários a participarem ativamente da busca por uma melhor qualidade de vida e na prevenção de doenças. Como parte desse compromisso, o Programa oferece Oficinas de Saúde, que proporcionam atividades e orientações práticas para promover o bem-estar e o cuidado preventivo.