Governo quer Minha Casa, Minha Vida para famílias com renda de até R$ 12 mil

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmouque o governo estuda lançar uma faixa do Minha Casa, Minha Vida para financiar imóveis de famílias que tenham renda familiar de até R$ 12 mil mensais. A declaração foi dada ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na "live" semanal feita pelo governo.

"Estamos conversando com a Caixa, discutindo para a gente poder fazer uma faixa estendida até R$ 12 mil. Discutindo com a Casa Civil", afirmou Jader Filho.

Atualmente, o Minha Casa, Minha Vida na área urbana vai até a Faixa 3, voltada para famílias que ganham até R$ 8 mil mensais. Apesar da informação, o ministro não deu prazo para uma ampliação do programa.

BALANÇO DO MINHA CASA, MINHA VIDA

Segundo o ministro, nos dez primeiros meses de governo, o Minha Casa, Minha Vida retomou obras de 20 mil unidades habitacionais que estavam paralisadas. Até o fim do ano, a projeção é de que sejam 35 mil retomadas. Foram entregues mais de 12 mil unidades e a estimativa é chegar ao fim do ano com mais de 20 mil unidades concluídas.

"A meta de 2023, em financiamentos, era 375 mil unidades. Nós, em outubro, já estamos com 388 mil e vamos bater o ano com 450 mil novas unidades habitacionais financiadas", finalizou Jader Filho.

NOVA VERSÃO DO MINHA CASA, MINHA VIDA

Neste ano de 2023, o governo lançou a nova versão do programa, que modificou regras de financiamentos e de parcerias para ampliar o número de beneficiários.

"No financiamento, fizemos alterações importantes. Ampliamos o valor do subsídio e reduzimos as taxas de juros para que mais famílias possam acessar. Também vamos estabelecer parcerias com estados e municípios. Vamos somar os subsídios dos estados e dos municípios para que mais famílias possam ter acesso à casa própria", frisou Jader.