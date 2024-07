Venda de imóveis no Recife cresce 97% com foco em apartamentos a partir de R$ 350 mil

As vendas de imóveis residenciais no Recife (contabilizando alguns bairro de Jaboatão) avançaram 96,8% na comparação entre os meses de abril de 2024 e o mesmo período do ano passado, de acordo com dados levantados pela Associação das empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) em parceria com a consultoria Brain. No período de 12 meses, as vendas saltaram de 280 unidades para 551 unidades, sendo impulsionadas pela faixa de renda logo acima do limite do programa Minha Casa Minha Vida.

Os imóveis a partir de R$ 350 mil, nomeados como Standard, são a maioria tanto em lançamentos quanto em vendas na capital pernambucana (considerando ainda dados de Jaboatão). Nova aposta das construtoras, desde as que trabalham com o mercado de alto padrão até as focadas no programa habitacional do governo federal, o padrão Standard apresentou 255 unidades comercializadas, representando 46% do total das vendas do último mês de abril. Os percentuais são similares quando analisados os dados do acumulado do ano (44%, 799 unidades) e em 12 meses (42,7%, 2.259 unidades).

Ampliando o leque, as vendas de imóveis atingiram 1.776 unidades no acumulado deste ano, sendo 551 neste mês de abril. No mesmo mês de 2023, as vendas somaram 280 unidades. Apesar de mais vendas, os lançamentos não têm acompanhado o ritmo. As unidades lançadas tiveram redução em 15% se comparado abril/2024 (647 unidades) com abril/2024 (533 unidades). Ainda assim, dentro desse contexto, os imóveis a partir de R$ 350 mil representaram 40% da oferta em 12 meses, chegando a 73% no acumulado deste ano.



Com mais vendas e menos lançamentos, se comparado à oferta lançada, o estoque é de apenas 1,0%, o que também pressiona o preço do metro quadrado - média R$ R$ 9.797 no último mês de abril no Recife e em Jaboatão e de R$ 10.105 somente na capital pernambucana.

DISPONIBILIDADE POR ZONEAMENTO

A Zona Norte do Recife, que no estudo compreende os bairros de Campo Grande, Hipódromo, Encruzilhada, Beberibe, Dois Unidos, Arruda, Fundão, Rosarinho, Água Fria, Cajueiro e Beberibe, por exemplo, é que tem a maior disponibilidade de imóveis, com cerca de 50% de estoque em relação ao total de lançamentos. Com uma oferta final de 1.170 unidades, o metro quadrado custa em média R$ 7.607, com preço por unidade de R$ 455.4, em média.

Na outra ponta, a região Sudoeste(Areias, Barro, Curado, Jardim São Paulo, Afogados e San Martin, por exemplo) tem oferta final de 43 unidades, a preço médio de R$ 6.882 o metro quadrado e preço por unidade, em média, de R$ 369 mil.