Massa é visto como vencedor de debate ao evitar economia da Argentina

O atual ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, foi visto como vencedor do único debate com Javier Milei ao impedir que seu adversário colasse nele a grave crise econômica no país, na avaliação de analistas. A inflação argentina alcançou o patamar anual recorde de 143% em outubro, o nível mais alto em 30 anos, desde que o país conseguiu sair da hiperinflação, segundo dados divulgados ontem. Nesse cenário, o país decidirá no domingo seu próximo presidente. O debate foi visto como essencial para conquistar o eleitorado indeciso (em média, 13% dos eleitores).

Mas ainda que tenha sido considerado o vencedor do acalorado debate na noite de domingo, Massa não conseguiu alcançar seu objetivo de provocar Milei com temas que costumam fazer o libertário se alterar. Segundo analistas, Milei evitou cair na estratégia de ser percebido como ‘el loco’, como ficou conhecido no país por seu temperamento explosivo e respostas atravessadas.

Nenhum dos dois teve sucesso total em suas estratégias, segundo analistas, mas Massa ao menos conseguiu impedir a discussão sobre economia. "Foi incrível como Milei, sendo economista, não conseguiu nem manter o debate nos temas econômicos", afirmou o cientista político Pablo Touzon. "O único trunfo que teve foi não explodir e expor a vontade de Massa de fazê-lo explodir."

O sociólogo Carlos De Angelis também considerou que Milei foi bem-sucedido ao evitar os destemperos. "Me parece que o objetivo maior de Milei era não se mostrar como o ‘el loco’, o que é um objetivo pouco ambicioso para um candidato a presidente", disse.

"Quem conduziu o debate foi Massa. Ele mostrou ter mais conteúdo, propostas e conhecimento do Estado e colocou em evidência o desconhecimento de Milei no tema, que todos já sabiam", disse a professora de Ciência Política da UCA María Lourdes Puente.