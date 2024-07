'Múltiplos tiros' vieram de uma 'posição elevada' e fora da área do comício

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O promotor distrital do condado de Butler disse que o atirador estava no telhado de um prédio comercial, que ficava fora do perímetro de segurança

O suposto atirador que feriu o candidato presidencial dos Estados Unidos Donald Trump em um comício na Pensilvânia estava do lado de fora do local do evento, disse um promotor local neste sábado (13), acrescentando que o suspeito estava morto.

"Não sei como ele teria chegado ao local onde estava, mas ele estava do lado de fora do recinto. E acho que é algo que teremos que descobrir como ele chegou lá", disse o promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger.

DO TELHADO DE UM PRÉDIO

O promotor distrital do condado de Butler disse que o atirador estava no telhado de um prédio comercial, que ficava fora do perímetro de segurança do evento. Ele reforçou que não tinha outros detalhes para compartilhar sobre a identidade do atirador.

O suposto atirador que feriu o candidato presidencial republicano está morto, informou a imprensa dos EUA. "O promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger, disse que duas pessoas estão mortas, incluindo um aparente atirador", informou o The Washington Post.