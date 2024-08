G7 pede que Venezuela publique resultados eleitorais transparentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em meio a denúncias de fraude, ministros do G7 instaram a Venezuela a divulgar resultados eleitorais com transparência após vitória de Maduro

Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram às autoridades venezuelanas, nesta quarta-feira (31), que publiquem "resultados eleitorais detalhados com total transparência", após a vitória do atual presidente Nicolás Maduro nas eleições de domingo, em meio às denúncias de fraude da oposição.

"Fazemos um apelo às autoridades competentes que publiquem resultados eleitorais detalhados com total transparência e pedimos aos responsáveis (pelo processo eleitoral) que compartilhem imediatamente toda a informação com a oposição e observadores independentes", afirmaram os ministros em comunicado divulgado pela presidência italiana do G7, também formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Japão e Reino Unido.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) declarou a vitória de Maduro nas urnas para um terceiro mandato de seis anos, após ter assumido o poder em 2013.

Milhares de apoiadores da oposição saíram às ruas na Venezuela para reivindicar a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia, e os protestos deixaram ao menos 12 mortos e centenas de presos.

"Os relatórios de observadores independentes nacionais e internacionais suscitaram sérias preocupações sobre os resultados anunciados", declararam os ministros, citando "irregularidades e falta de transparência na apuração final dos votos".

Os ministros do G7 expressaram sua "solidariedade" ao povo venezuelano e pediram "moderação" para buscar "uma solução pacífica, democrática e que seja liderada pela Venezuela"