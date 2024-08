Obra de Maria e Canção Nova promovem evangelização no Continente Africano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Comunidade Católica Obra de Maria, com sede em Pernambuco, e a Canção Nova, iniciaram mais uma missão de evangelização mundial. Estão, agora, no Continente Africano, precisamente nos países de Angola, Moçambique e Benin.

A evangelização e o trabalho social estarão sendo desenvolvidos até o fim de agosto. À frente, o fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa, em uma nova etapa de seu trabalho missionário, acompanhado pelos co-fundadores da Canção Nova, Luzia Santiago e Wellington Jardim.

A iniciativa, denominada “Anuncia-me”, tem como objetivo principal a evangelização e o trabalho social, na busca de ampliar o número de pessoas que fortaleçam a presença da Igreja Católica em determinados países.

Peregrinação: o turismo da alma que renova, fortalece e humaniza

A campanha de evangelização surgiu no Acampamento PNH de 2024, sendo uma parceria entre a Obra de Maria, a Canção Nova e os Jovens Sarados, um canal de evangelização no Youtube para jovens do continente africano.

CONTINENTE AFRICANO ESCOLHIDO ESPECIALMENTE

A escolha da África não foi por acaso, uma vez que o continente possui um grande potencial para a evangelização e apresenta diversas necessidades sociais que a comunidade busca atender.

Durante a missão, os representantes da Obra de Maria e da Canção Nova atuam em estreita parceria com bispos locais e membros das comunidades africanas, buscando divulgar o projeto e mobilizar a população para a causa.

Gilberto Barbosa destaca a importância e a responsabilidade de levar a Palavra para mais pessoas, “Nós somos a voz e os ouvidos de Jesus. Ele só chegará até muitos se nós formos até eles. Então a nossa missão é evangelizar”, ensina.

OBRA DE MARIA ÀS VÉSPERAS DOS 35 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO

No Brasil, a Comunidade Obra de Maria se prepara para celebrar um marco histórico: os 35 anos de fundação. A grande festa, que acontecerá em janeiro de 2025, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, contará com três dias de shows, palestras e momentos de profunda espiritualidade.

Os maiores nomes da música católica, como Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Frei Gilson, já estão confirmados no evento, que promete emocionar e inspirar milhares de pessoas.

“Faça-se em mim segundo a tua palavra”. O versículo bíblico descrito no livro de Lucas 1:38, é o tema da celebração e reflete os valores da comunidade. Esta passagem oferece aos cristãos um exemplo sublime de fé e obediência, mostrando como Maria aceitou a missão divina com o propósito de servir à humanidade.

A comunidade, fundada em 1990 por Gilberto Barbosa e Maria Salomé, é conhecida por seu trabalho de evangelização e solidariedade. Atualmente, conta com mais de 5.000 missionários e voluntários espalhados em mais de 50 países, incluindo a África.