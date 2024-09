Bombardeios israelenses deixam 16 mortos no centro da Síria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ao menos 16 pessoas morreram nesta segunda-feira (9) em uma série de bombardeios noturnos israelenses contra alvos militares na província de Hama, centro da Síria, informou a agência oficial Sana, embora uma ONG afirme que o número de vítimas é maior.

Questionado pela AFP em Jerusalém, o Exército israelense, que bombardeou a Síria centenas de vezes desde o início da guerra civil naquele país em 2011, se recusou a comentar este último ataque. Os bombardeios visam particularmente o Exército do presidente Bashar al Assad e grupos pró-Irã que o apoiam.

Com base em fontes médicas, a Sana afirmou que o balanço da "agressão israelense" em vários pontos dos arredores de Masyaf foi de "16 mártires e 36 feridos", seis deles em estado grave.

A ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) afirmou que os bombardeios deixaram 25 mortos, incluindo "cinco civis, quatro soldados e membros da inteligência e 13 sírios que trabalhavam com grupos pró-Irã". Três corpos não foram identificados.

A ONG, que tem sede no Reino Unido mas conta com uma ampla rede de fontes na Síria, destacou que os ataques destruíram "edifícios e centros militares".

O diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman, disse à AFP que foi um dos "bombardeios mais violentos" da aviação israelense na Síria que os ataques tinham como alvos "o centro de pesquisa científica Mesyaf e locais próximos".

Ele disse que o centro, no qual trabalham especialistas iranianos, "desenvolve armas, em particular mísseis de precisão e drones".

A agência Sana informou que "por volta das 23h20 (20h20 GMT) de domingo, o inimigo israelense executou um ataque aéreo a partir do noroeste do Líbano, contra uma série de locais militares na região central".

"Nossa Força Aérea derrubou alguns mísseis", acrescentou, citando uma fonte militar.

O Ministério das Relações Exteriores da Síria repudiou os ataques, que atribuiu a Israel, país que acusou de tentar "provocar uma escalada na região".

Em Teerã, o porta-voz da diplomacia iraniana, Nasser Kanani, também condenou o "ataque criminoso" de Israel.

As operações de Israel na Síria se tornaram mais intensas após o ataque do grupo islamista palestino Hamas em 7 de outubro, o que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

A Síria tenta permanecer afastada da violência regional, mas os bombardeios israelenses frequentemente atacam alvos em seu território do grupo libanês pró-Irã Hezbollah, que troca tiros com o Exército israelense do sul do Líbano.

As autoridades israelenses raramente comentam os ataques, mas já afirmaram que não permitirão que seu inimigo Irã aumente sua presença na Síria.