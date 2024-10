Netanyahu diz que Irã cometeu 'grave erro' e 'pagará' preço pelo ataque

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, qualificou nesta terça-feira (1º) o ataque de mísseis do Irã contra Israel como um "grave erro" e assegurou que Teerã "pagará" o preço pela agressão.

"Irã cometeu um grave erro esta noite e pagará por isso", afirmou Netanyahu horas após o ataque. "Quem nos ataca, nós atacamos", acrescentou, como forma de advertência.

Em um comunicado, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, que estava no centro de comando e controle supervisionando a interceptação dos mísseis, também prometeu punir os iranianos pelo ataque.

"O Irã não aprendeu uma lição simples: aqueles que atacam o Estado de Israel pagam um preço alto", declarou.

"RESPOSTA IRANIANA ESMAGADORA"

A Guarda Revolucionária Iraniana informou que Israel será novamente alvo de ataques, caso responda pela ofensiva de mísseis lançada pelo Irã em território israelense. "Se Israel ousar responder, seguirá uma resposta iraniana esmagadora", escreveu. Segundo o jornal Israel Hayom, o ataque já registra três vítimas diretas dentro do território israelense.

A missão do Irã nas Nações Unidas, descreve o ataque a Israel como uma "resposta legal, racional e legítima" e como resposta pelas mortes de Ismail Haniyeh, líder do Hamas, e Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah.

Os mísseis lançados hoje foram direcionados ao sul e centro de Neguev e fontes da Sky News Arabia relatam explosões perto da base de Ain al-Asad, em Anbar, no Iraque, segundo informações compartilhadas pelo veículo no X, antigo Twitter. Ainda, segundo a mídia internacional, mísseis caíram no sudoeste de Jerusalém, em meio às tentativas de interceptação. A rádio do exército israelense informa que o tráfego aéreo no Aeroporto de Ben Gurion foi interrompido.

O político israelense Avigdor Lieberman disse que Israel deve atacar o Irã e "bombardear instalações de petróleo, gás e nucleares, e destruir refinarias e barragens". Citando uma fonte israelense, a Broadcasting Corporation menciona que Israel responderá ao ataque.