Obra de Maria realiza congressos internacionais em redutos da fé: Lourdes, na França, e Fátima, em Portugal

A espiritualidade e a fé na Virgem Maria irão dominar dois dos maiores refúgios sagrados da religião mundial a partir deste sábado (12) e até o dia 18 de outubro. A Comunidade Católica Obra de Maria, que tem sede no Grande Recife e atua em mais de 60 países, realizará dois congressos internacionais no Santuário de Lourdes (Chapelle de Notre Dame), na França, e no Santuário de Fátima (Salão do Bom Pastor), em Portugal. Os eventos vão reunir peregrinos de diversas partes do mundo em momentos de espiritualidade, oração e reflexão.



As cidades europeias de Lourdes e Fátima são marcadas por aparições marianas e, por isso, viraram símbolos mundiais e profundos da fé católica e da devoção à Virgem Maria. Lourdes, por exemplo, é reduto da cura. E será a primeira vez que a Obra de Maria realiza um congresso na cidade. “Lourdes é o santuário da cura, dos milagres, onde todos os dias acontece a procissão dos doentes e onde estão as águas nas quais as pessoas se banham em busca da cura. É um dos santuários mais visitados do mundo. Por isso, pensamos nela. Para que a gente possa buscar a cura através da fé”, explica Gilberto Barbosa, fundador da comunidade Obra de Maria.

Já Fátima, em Portugal, foi escolhida para a realização de mais uma edição do Congresso Mariano por também ser um dos santuários mais visitados do mundo, onde a Virgem Maria fez seis aparições. “Não foram escolhas à toa e, por isso, esses dois congressos são tão especiais. Não apenas pela programação, mas também pelo significado que os santuários representam para os peregrinos”, reforça Gilberto Barbosa.

PROGRAMAÇÃO REÚNE PADRES E LÍDERES RELIGIOSOS

O 1º Congresso Internacional Cura e Libertação acontece em Lourdes, na França, e o Congresso Mariano em Fátima, em Portugal - Obra de Maria/Divulgação

Nos dois congressos, líderes religiosos como Padre Edmilson, Padre Roger Luís, Márcio Mendes (missionário da Canção Nova), Frei Josué e Irmã Kátia (vice-presidente da Renovação Carismática Católica da América Latina) guiarão os fiéis em jornadas espirituais profundas.

Nos dias 12 e 13, acontece o 1º Congresso Internacional de Cura e Libertação, no Santuário de Lourdes (Chapelle de Notre Dame). E nos dias 17 e 18 será realizado o Congresso Mariano em Fátima.

LOURDES É REFÚGIO DE CURA E LIBERTAÇÃO

O Santuário de Lourdes, encravado nos Pirineus franceses, oferece uma promessa de cura corporal e emocional. Para os católicos, é um chamado ao perdão de si mesmo e do próximo, um lugar de conversão.

Em Fátima, Portugal, a devoção à Nossa Senhora do Rosário de Fátima e aos pastorinhos que viram por seis vezes a mãe de Jesus - Roberta Soares / JC Em Fátima, Portugal, a devoção à Nossa Senhora do Rosário de Fátima e aos pastorinhos que viram por seis vezes a mãe de Jesus - Roberta Soares / JC

Gilberto Barbosa explica que Lourdes é tida no mundo religioso como uma confirmação do dogma da Imaculada Conceição, especialmente porque, durante as aparições da Virgem Maria à santa Bernadette Soubirous, em 1858, na Gruta de Massabielle, Maria se apresentou com a revelação: “Eu sou a Imaculada Conceição”.

A declaração foi interpretada pela Igreja Católica como uma confirmação celestial do dogma proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, que definiu que Maria foi concebida sem pecado original. Desde as aparições da Virgem Maria à Santa Bernadette, as águas de Lourdes têm sido associadas a curas milagrosas. O santuário tem comitês médicos que até hoje analisam relatos de curas que desafiam a explicação científica.

ÁGUAS QUE CURAM AS DORES DO CORPO E DA ALMA

A história das águas de Lourdes começou em 1858, quando Bernadette Soubirous, uma jovem de 14 anos, relatou ter visto 18 aparições da Virgem Maria em uma gruta na cidade francesa de Lourdes. Em uma dessas aparições, Bernadette, posteriormente canonizada, foi instruída a escavar o solo, revelando uma fonte de água.

Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria, e Antonia Acutis, mãe do beato Carlo Acutis - Roberta Soares/JC



Assim, acredita-se que essa água tenha poderes curativos, após várias pessoas relatarem milagres ao utilizá-la. É neste santuário que acontecerá o primeiro dos congressos da Obra de Maria, nos dias 12 e 13, com momentos de intensa reflexão e oração.

EM FÁTIMA, MAIS UM CONGRESSO MARIANO PARA CONFIRMAR A DEVOÇÃO EM NOSSA SENHORA

Nos dias 17 e 18, o coração da fé católica se volta para Fátima. A história da Virgem de Fátima remonta a 1917, quando três crianças pastoras – Lúcia, Francisco e Jacinta – relataram ter visto aparições da Virgem Maria em Fátima, Portugal.

Peregrinação: o turismo da alma que renova, fortalece e humaniza



Segundo os relatos das crianças, a Virgem apareceu seis vezes entre maio e outubro, trazendo mensagens de oração, arrependimento e conversão. O ponto alto das aparições ocorreu em 13 de outubro, quando milhares de pessoas testemunharam o chamado "Milagre do Sol", um fenômeno extraordinário no céu. As aparições foram oficialmente reconhecidas pela Igreja Católica em 1930, e Fátima se tornou um dos principais destinos de peregrinação no mundo.

O congresso acontecerá no Santuário de Fátima, que abrigou as aparições da Virgem aos três humildes pastorinhos. “Em Fátima, Maria chama os filhos a confiar plenamente em sua intercessão. Este congresso não é apenas um evento; é uma oportunidade única de nos consagrarmos ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, entregando a ela nossos medos, nossas esperanças e nossa caminhada de fé.", afirma Gilberto Barbosa.

PEREGRINOS ACOMPANHAM A VIAGEM DE FÉ E ESPIRITUALIDADE

Entre os dias 12 e 18, a comunidade Católica realiza eventos religiosos em dois dos santuários mais sagrados do mundo - Obra de Maria/Divulgação

Os dois congressos da Obra de Maria serão acompanhados por um grupo de peregrinos, que embarcou para a Europa no dia 9 e segue até o dia 22/10. O roteiro internacional dos fiéis passa por cidades de grande significado espiritual, como Lourdes, Zaragoza, Madri e Fátima. O JC acompanha os peregrinos.

A peregrinação teve como primeiro destino Barcelona, na Espanha, de onde o grupo segue para Lourdes, na França. Durante o evento, os participantes poderão vivenciar momentos de espiritualidade com pregações, missas e a tradicional procissão das velas.

Ao longo da estadia, também terão a oportunidade de conhecer a cidade, que abriga o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, famosa pelas aparições marianas e pelos milagres atribuídos à sua fonte de água, a Gruta de Massabielle.

O roteiro também inclui a cidade de Zaragoza, na Espanha, com visita ao Santuário de Nossa Senhora do Pilar, um dos marcos importantes da devoção mariana na região. Na sequência, o grupo se dirige a Madri, depois visita a cidade de Toledo e a cidade mudéjar, conhecida como a cidade das três culturas: muçulmana, cristã e judaica.

Em seguida, a peregrinação vai para Portugal, chegando a Fátima, para participar do Congresso Mariano Internacional, e, logo após, visitam locais sagrados, como as famosas aparições de Nossa Senhora aos três pastorinhos, que aconteceram em 1917. Santarém também recebe a visita dos peregrinos, que fazem uma parada para conhecer o Milagre Eucarístico da cidade.

CONHEÇA A OBRA DE MARIA

A Comunidade Católica Obra de Maria foi fundada em 1990 e tem como missão evangelizar e promover ações de caridade, inspirada pela devoção à Nossa Senhora.

Atualmente, possui mais de 5.100 missionários atuando em mais de 60 países, levando evangelização e auxílio humanitário às comunidades mais necessitadas. A Obra de Maria, inclusive, conta com uma agência própria de peregrinações, que organiza viagens religiosas para os principais santuários do mundo.