Secretário-geral da ONU 'chocado' com os níveis de morte e destruição no norte de Gaza

Governo israelense afirma que seus ataques aéreos em bombardeios no norte da Faixa de Gaza pretendem impedir o reagrupamento do Hamas

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou neste domingo que está "chocado com os níveis assustadores de morte, ferimentos e destruição" após os ataques das forças israelenses no norte da Faixa de Gaza.

"A situação dos civis palestinos presos no norte de Gaza é insuportável", disse o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric.

Israel afirma que seus ataques pretendem impedir o reagrupamento do Hamas.

"O secretário-geral está chocado com os níveis assustadores de morte, ferimentos e destruição no norte, com civis presos sob escombros, doentes e feridos sem atendimento médico vital e famílias sem comida e abrigo", completou o porta-voz.

Ele acrescentou que, segundo Ministério da Saúde de Gaza, centenas de pessoas morreram nas últimas semanas e mais de 60 mil foram obrigadas a fugir do local.

"Os esforços repetidos para entregar suprimentos humanitários essenciais para sobrevivência — alimentos, remédios e abrigos — continuam sendo negados pelas autoridades israelenses, com poucas exceções, colocando muitas vidas em perigo", disse Dujarric.

"Em nome da humanidade, o secretário-geral reitera seus apelos por um cessar-fogo imediato, a libertação imediata e incondicional de todos os reféns e a responsabilização por crimes contemplados no direito internacional", acrescentou.