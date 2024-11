Seções fecham em primeiros estados dos EUA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Já fecharam seções em estados como Geórgia, Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Vermont, Virginia e Flórida, com apurações ainda em andamento

Seções fecharam nos primeiros estados dos EUA, inclusive no estado-pêndulo da Geórgia. Na Geórgia, um dos sete estados decisivos para a eleição, as urnas fecharam às 21h (horário de Brasília). A maioria dos eleitores tende a votar presencialmente de forma antecipada, por isso a divulgação dos votos geralmente tende a ser rápida.

Já fecharam seções em estados como Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Vermont e Virgínia, em uma disputa histórica, na qual milhões de americanos votaram desde cedo.

A eleição presidencial dos Estados Unidos só deve ser encerrada a 1h, hora de Nova York (3h, no horário de Brasília), devido aos seis fusos horários do país. O último estado a encerrar a votação será o Alasca às 3h, no horário de Brasília.

A corrida presidencial foi disputada entre o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente do Partido Democrata, Kamala Harris. Outros candidatos independentes tentaram se destacar na corrida pela Casa Branca, mas não conseguiram romper o monopólio dos dois principais partidos.

7

7 estados-chave

Conhecidos como estados-pêndulo, têm a chave das eleições porque votam por um ou outro partido com base nos candidatos ou outros fatores, fazendo com que os aspirantes à Casa Branca se esforcem para ganhar sua confiança.

São eles: Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte.

34 + 435

Serão renovados 34 senadores e os 435 membros da Câmara dos Representantes.

Além do presidente, também será renovado o Congresso dos Estados Unidos.

Todos os congressistas da Câmara dos Representantes serão eleitos para um mandato de dois anos. Atualmente, os republicanos têm a maioria.

Na Câmara Alta, os senadores são eleitos para mandatos de seis anos. Atualmente, os democratas têm uma maioria muito apertada, que os republicanos esperam reverter.

538

Nos Estados Unidos, a votação é feita por sufrágio universal indireto.

Os americanos votam por 538 eleitores, que elegem o presidente.

Para ganhar as eleições, o candidato deve obter uma maioria de 270 votos.

Cada estado tem um número diferente de eleitores.

Esse número é calculado somando o número de assentos da Câmara dos Representantes, que varia de acordo com a população, ao número de senadores (dois por estado).

774.000

Segundo o Pew Research Center, 774.000 pessoas se ofereceram como voluntárias para acolher, ajudar ou organizar a votação em 2020.

Além dos voluntários, no dia das eleições também estão presentes funcionários eleitorais e fiscais, geralmente escolhidos pelos partidos para observar a contagem de votos.

244 milhões

Quase 244 milhões de americanos puderam votar, segundo o Bipartisan Policy Center.

As eleições de meio de mandato de 2018 e 2022 e as presidenciais de 2020 registraram a maior participação em eleições deste tipo em décadas, segundo o Pew Research Center.

Por exemplo, "quase dois terços" dos eleitores votaram em 2020, "a taxa mais elevada para qualquer eleição nacional desde 1900", segundo a mesma fonte.