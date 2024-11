Eleições dos EUA na Pensilvânia: estado é decisivo para a disputa; veja quem lidera

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Pensilvânia, historicamente um bastião democrata, fazia parte do chamado “paredão azul”, ao lado de Michigan e Wisconsin, estados que por décadas votaram consistentemente no partido.

A saída dessas indústrias do estado deixou uma lacuna no mercado de trabalho, que passou a ofertar principalmente empregos com salários mais baixos.

Esse contexto criou uma insatisfação entre os eleitores, que se sentem desamparados pela falta de oportunidades bem remuneradas.

Por isso, hoje o estado é um "estado-pêndulo", ou seja, é decisivo para as eleições, já que não há candidato favorito por lá.

Apuração EUA na Pensilvânia

De acordo com apuração da Associated Press (AP), 76% dos votos foram verificados. Donald Trump lidera a corrida na Pensilvânia, com 51,2% contra 47,8% de Kamala Harris.

A disputa está extremamente acirrada, mas o republicano lidera o pleito.

O estado continua sendo um dos mais observados nesta eleição, com grande potencial de decidir o vencedor.

Pensilvânia é o estado de maior peso no colégio eleitoral

Com 19 delegados no total, a Pensilvânia é o estado com o maior número de votos no colégio eleitoral.

Nas últimas 12 eleições presidenciais, em 10 delas, o vencedor foi escolhido por este estado.

A Pensilvânia é parte do chamado Cinturão da Ferrugem, uma região historicamente dominada por indústrias, que foi essencial para a economia do país

Porém, desde a década de 1970, o estado tem enfrentado desafios significativos, como o desemprego e o declínio da economia industrial.

Esse cenário reflete diretamente nas preferências dos eleitores locais, que buscam respostas para a crise econômica e social enfrentada na região.

