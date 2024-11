EUA: empresas já estudam medidas para lidar com tarifas de novo governo Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Importadoras estão avaliando possíveis aumentos de preço sob novas tarifas que virão durante o novo mandato do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, uma medida que, segundo alertam especialistas, pode impulsionar a inflação. Muitas companhias já tiveram que adotar estratégias durante o primeiro mandato do ex-presidente.

Além de um aumento de preço, outras medidas também estão sendo avaliadas, como corte de gastos, redução de margem de lucro ou diversificação de fornecedores para não depender apenas da China. "Consideramos todas as alavancas que temos à nossa disposição e, em 2019, o preço era uma delas", disse a CFO da E.l.f. Beauty, Mandy Fields.

Segundo Peter Quinter, sócio que assessora empresas em questões comerciais no escritório de advocacia Gunster, as companhias vão procurar outros países para cadeias de fornecimento, como Vietnã, Coreia do Sul, Malásia e Indonésia. "As empresas podem tentar reduzir seus custos produzindo o mesmo produto fabricado na China", explica.

Sobre o aumento de preços, o CFO da Sketchers USA, John Vandemore, disse que é possível que as tarifas agravem o problema da inflação. "Achamos, no geral, que isso seria um resultado ruim para os consumidores", ressalta.