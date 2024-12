Deputados franceses derrubam o governo e pedem renúncia de Macron

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os deputados de esquerda e de extrema-direita derrubaram, nesta quarta-feira (4), o governo do primeiro-ministro francês, Michel Barnier, com pedidos de renúncia para o presidente Emmanuel Macron, em meio a uma crise política na segunda maior economia da União Europeia (UE).

Por 331 votos a favor, acima da maioria absoluta de 288, a Assembleia Nacional (Câmara baixa) pôs fim ao governo de Barnier, que durou menos de cem dias, rejeitando ainda seu orçamento para 2025. Embora a censura não afete diretamente Macron, cujo mandato termina em 2027, a situação enfraquece o presidente, que havia nomeado Barnier em nome da "estabilidade".

"Hoje, votamos pela censura ao seu governo, mas, sobretudo, marcamos o fim de um mandato: o do presidente", afirmou o deputado esquerdista Éric Coquerel.

Sem pedir a renúncia de Macron, a líder do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN), Marine Le Pen, sugeriu que o presidente deveria avaliar sua permanência. "Cabe à sua consciência decidir se pode sacrificar a ação pública e o destino da França por seu orgulho", destacou Le Pen.

Moção de censura

Com a aprovação da moção, Barnier tornou-se o primeiro-ministro com o mandato mais curto desde o início da Quinta República, em 1958. A medida foi impulsionada por tensões em torno do orçamento de 2025, que propunha cortes de gastos públicos e adiamento da revalorização das pensões.

"Esta moção de censura piora tudo e torna tudo mais difícil", declarou Barnier ao final do debate, após apelar à "responsabilidade" em um contexto de incerteza econômica.

Desafios econômicos e sociais

A rejeição do orçamento de Barnier, que buscava reduzir o déficit e a dívida pública, ocorre em um momento de tensão social e econômica. Uma greve de funcionários públicos está marcada para esta quinta-feira, enquanto agricultores protestam contra um acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.

A crise política na França, somada à instabilidade na Alemanha, que antecipou suas eleições legislativas, pode impactar a União Europeia nas vésperas do retorno de Donald Trump ao poder nos Estados Unidos.

Instabilidade política

Sem possibilidade de convocar eleições legislativas até julho, Macron deverá nomear um novo primeiro-ministro nos próximos dias. Apesar disso, "ainda não há nada decidido", afirmam fontes próximas ao presidente.

A Assembleia Nacional permanece fragmentada entre blocos de esquerda, centro-direita e extrema-direita, o que torna qualquer coalizão um desafio.