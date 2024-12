EUA anuncia primeira retirada israelense do Líbano no âmbito de acordo de cessar-fogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As forças israelenses efetuaram uma primeira retirada de uma cidade no sul do Líbano e foram substituídas pelo Exército libanês, conforme o previsto em um acordo de cessar-fogo, informou, nesta quarta-feira (11), o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom).

O general Erik Kurilla, chefe do comando, "esteve presente hoje no quartel-general de implementação e supervisão durante a primeira retirada em andamento das Forças de Defesa de Israel e a substituição pelas Forças Armadas Libanesas", como parte do acordo de cessar-fogo, disse o Centcom em um comunicado.

"Este é um primeiro passo importante na implementação de um cessar-fogo duradouro e estabelece as bases para progressos contínuos", declarou Kurilla, segundo o texto do Centcom.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, afirmou que o envio de tropas "nas áreas de Jiam e Marjayoun representa um passo fundamental".

"Saudamos os esforços do exército para alcançar a estabilidade no sul", escreveu Mikati em uma publicação na rede X.

Por sua vez, o Exército israelense informou que sua sétima brigada "concluiu sua missão em Jiam e no sul do Líbano".