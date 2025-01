Nevascas atrasam voos e prejudicam tráfego aéreo na Europa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nevascas no norte do continente europeu afetaram o tráfego aéreo em aeroportos da Inglaterra neste domingo, enquanto voos foram cancelados na Alemanha e Holanda.

As nevascas nos países do norte da Europa causaram uma sequência de atrasos nos aeroportos de Madri e Barcelona, de até três horas em alguns voos. Vários centímetros de neve caíram na Inglaterra e no País de Gales nas primeiras horas deste domingo (5).

Os aeroportos de Manchester e Liverpool reabriram suas pistas, mas pediram que os passageiros entrem em contato com as companhias aéreas, pois ainda podem ocorrer atrasos.

Já na Alemanha, vários aeroportos alteraram seus horários de voo devido à queda de neve, chuva congelante e pouca visibilidade.

Cerca de 120 das 1.090 decolagens e aterrissagens programadas para este domingo foram canceladas no maior aeroporto da Alemanha, em Frankfurt.

Em Munique, sul do país, 35 das 750 decolagens e aterrissagens programadas foram canceladas, de acordo com um porta-voz do segundo maior aeroporto da Alemanha.

As interrupções começaram na tarde de sexta-feira, no aeroporto de Berlim-Brandemburgo, com 30 voos afetados, 17 dos quais foram cancelados devido às condições de gelo na capital. Na tarde deste domingo, o escritório de meteorologia do país suspendeu os alertas meteorológicos.

No Aeroporto Internacional de Amsterdã-Schiphol, um dos principais aeroportos centrais da Europa, 68 voos foram cancelados e mais de 200 atrasaram devido à neve, de acordo com seu site. Os cancelamentos afetaram principalmente voos para destinos europeus, mas voos de longa distância para os Estados Unidos também foram afetados.

Espera-se neve pesada no sudeste da Noruega, embora ainda não haja grandes interrupções no tráfego aéreo. Na Suécia, viagens de trem foram canceladas devido ao frio no norte do país, cuja maior parte estará sob alertas amarelo e laranja nesta segunda-feira.