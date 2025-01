Com grande número de incêndios, hidrantes de Los Angeles estão secando

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Desde terça-feira (7), a cidade de Los Angeles, no Sudoeste dos Estados Unidos, tem enfrentando grandes focos de incêndios florestais, o que tem ocasionado a escassez de água em hidratantes e impropriado, em alguns lugares, a água potável.



Apesar de lutarem bravamente para controlar os incêndios, bombeiros estão encontrando dificuldades em partes da cidade, como por exemplo, o subúrbio de Pacific Palisades. O local está com muita dificuldade no abastecimento de água e está sendo duramente consumido pelas chamas, se tornando um verdadeiro desafio para as reservas da cidade.

"Temos três grandes tanques de água, de um milhão de galões [3,78 milhões de litros] cada um", disse aos meios de comunicação Janisse Quiñones, chefe do Departamento de Água e Eletricidade de Los Angeles.

Haviam tanques fornecendo água para a região, no entanto, eles secaram durante à noite, agravando ainda mais as tribulações. Apesar dos esforços dos profissionais em salvar pessoas e suas residenciais, estimasse que mais de 1 mil estruturas foram completamente carbonizadas.

"O primeiro tanque se esvaziou às 16h45 de ontem; o segundo, às 20h30; e o terceiro às 3h da manhã de hoje", disse Quiñones. "Por isso os hidrantes secaram.", acrescentou.

O chefe disse que água foi fornecida para manter os hidrates, no entanto, as vias de abastecimento eram extensas, Além disso, a água precisou ser bombardeada de morro acima, o que agravou ainda mais a crise.

"Estamos combatendo um incêndio florestal com sistemas de água urbanos e isso é um verdadeiro desafio.", desabafou.

Janisse Quiñones ainda falou sobre a importância de ferver a água para o consumo, pois com a sobrecarga dos sistemas hidráulicos, é possível que a água tem tido uma queda drástica na qualidade.

"Estamos forçando tanto o sistema hidráulico que a qualidade da água está diminuindo. Por isso, vamos emitir um aviso para ferver a água esta manhã, e ele se estenderá por 48 horas", disse.

Celebridades fugindo e eventos em Los Angeles cancelados

Muitos famosos que mora em Los Angeles estão deixando a cidade com suas famílias, principalmente os que moram nas luxuosas mansões próximas a Pacific Palisades.

A Atriz Mandy Moore, que atuou em "This is Us" e "Grey's Anatomy", postou em suas redes sociais sobre o sentimento de ter que deixar sua casa devido ao avanço das chamas. "Tentando proteger as crianças da tristeza imensa que sinto. Rezando por todos em nossa linda cidade. Devastada pela destruição e pela perda. Não sei se nossa casa se salvou", afirmou.

Além disso, eventos programados para acontecer, como a estreia de "The Last Showgirl", filme estrelado por Pamela Anderson, foram cancelados devido aos incêndios. Outro evento cancelado foi a coletiva de imprensa sobre o filme "Emilia Pérez", vencedor do Globo de ouro.

"Preciso que nossos consumidores realmente economizem água, não apenas na área de Palisades, mas em todo o sistema, porque o departamento de bombeiros precisa da água para combater os incêndios", apelou o chefe do Departamento de Água e Eletricidade de Los Angeles.

Segundo as autoridades, duas pessoas morreram e várias ficaram feridas. Várias construções foram consumidas pelo fogo e milhares de pessoas estão sob ordem de evacuação.