Veja imagens de locais da Califórnia antes e depois dos incêndios

Veja imagem de lugares da Califórnia antes e depois dos incêndios que se agravaram desde segunda-feira (8) no estado norte-americano

Com informações de agência

Diversos incêndios florestais em Los Angeles saíram do controle e forçaram a retirada de mais de 80 mil moradores de suas casas.

Até o momento autoridades informaram a morte de cinco pessoas. Segundo as previsões, os focos devem piorar alimentados por ventos de até 150 quilômetros por hora, prejudicando os esforços dos bombeiros para apagar o fogo.

Os focos de incêndio destruíram mais de 1.000 casas e arrasaram sedes de centenas de empresas, cobrindo as cidades da região e as rodovias de fumaça.

O primeiro incêndio, nomeado Palisades, começou na manhã de terça-feira, 7, na zona oeste de Los Angeles e alcançou uma área de 64 quilômetros quadrados.

O cenário é completamente diferente da conhecida Califórnia, em alguns locais o fogo tomou as estruturas por completo. Veja algumas imagens dos locais antes e depois dos incêndios.

Igreja Presbiteriana - Antes

Imagem de Igreja Presbiteriana antes de ser afetada pelos incêndios que tem se agravado na Califórnia desde segunda-feira (8) - Reprodução Google Views

Igreja Presbiteriana - Depois

Imagem de Igreja Presbiteriana que foi afetada pelos incêndios que tem se agravado na Califórnia desde segunda-feira (8) - APU GOMES - Getty Images via AFP

Museu The Gatty Villa - Antes

Imagem do Museu The Getty Villa antes dos incêndios na Califórnia - Reprodução Google Views

Museu The Gatty Villa - Depois

Imagem do Museu The Getty Villa durante incêndios na Califórnia - APU GOMES - Getty Images via AFP

Loja de Bebidas - Antes

Imagem de loja de bebidas da Califórnia antes dos incêndios que tem se agravado nos últimos dias - Reprodução Google Views

Loja de Bebidas - Depois

Imagem de loja de bebidas da Califórnia em chamas devido incêndio que tem se agravado nos últimos dias no estado - JOSH EDELSON/AFP

Outros locais

Outros lugares característico do estado californiano, como o letreiro de Hollywood e o Píer de Santa Monica, não foram diretamente afetados pelas chamas, mas o estado segue me alerta.

Conforme a imprensa local, alguns moradores que se preparavam para a retirada precisaram abandonar a ideia após o fogo se espalhar rapidamente e tornar a fuga arriscada demais.

Segundo as autoridades, cerca de 28 mil propriedades estão na zona de risco, muitas já foram destruídas e 280 mil moradores ficaram sem energia, muitos devido aos ventos fortes ou porque as concessionárias desligaram a eletricidade para evitar mais incêndios.

Escolas de pelo menos 18 distritos de Los Angeles precisaram fechar pelos incêndios e das condições climáticas. "Isso vai ser devastador e uma perda enorme para toda Los Angeles", disse Traci Park, conselheira municipal.