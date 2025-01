Cerimônia de posse de Trump em ambiente fechado é boa notícia para serviço secreto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A agência encarregada de proteger o presidente estará sob o microscópio durante a posse de Donald Trump na segunda-feira (20), após duas tentativas de assassinato do republicano ao longo da campanha.

A decisão de sexta-feira (17) de transferir a cerimônia de Washington, D.C. para um ambiente fechado por causa do clima frio pode dar ao serviço secreto um presente nos preparativos para o evento.

A agência passará do gerenciamento de uma multidão de mais de 250.000 portadores de ingressos do lado de fora para garantir a segurança na rotunda do Capitólio dos EUA para uma multidão simplificada de autoridades e convidados escolhidos.

Para proteger a sala de 96 pés de diâmetro, eles podem recorrer a elementos do manual bem testado para eventos anuais como o Estado da União, geralmente realizado nas proximidades.

A proteção de um local interno e familiar, provavelmente, tornará o trabalho mais fácil para a segurança física, de acordo com Tim Gallagher, ex-agente especial encarregado do Escritório de Campo do FBI em Washington.

REFORÇO NA SEGURANÇA

Os apelos para aumentar a segurança do presidente eleito aumentaram depois que um homem armado atirou em Trump em um comício durante o verão e outro apontou um rifle através de uma cerca quando o republicano jogava golfe. Os incidentes alimentaram dúvidas sobre se o Serviço Secreto é capaz de protegê-lo diante dos riscos de violência política durante o ciclo eleitoral.

Após sua posse, Trump disse na sexta-feira que planeja participar de uma festa de exibição e apresentar uma versão modificada do tradicional desfile inaugural na Capitol One Arena, com 20.000 lugares, do outro lado da cidade.

A polícia informou, na noite de sexta-feira, que as áreas fora do edifício do Capitólio dos EUA inicialmente abertas aos participantes com ingressos seriam fechadas em conformidade com a mudança de planos. Os detalhes sobre onde o restante dos 250 mil detentores de ingressos podem acabar permaneciam obscuros na noite de sexta-feira.

FBI

O FBI não está rastreando nenhuma ameaça crível ou específica à cerimônia de posse ou ao complexo do Capitólio na segunda-feira, de acordo com David Sundberg, diretor assistente encarregado do Escritório de Campo do FBI em Washington.

Em cada local, no Capitólio e na arena, as autoridades planejam adotar segurança reforçada, com maior presença policial e camadas de segurança física, incluindo longas listas de itens restritos e um extenso perímetro de segurança, de acordo com a atualização da tarde de sexta-feira dos EUA pela polícia do Capitólio.

As autoridades projetam que 25 mil policiais, policiais federais e militares, incluindo unidades do Exército e da Guarda Aérea Nacional de 40 estados, façam parte da equipe de segurança até o Dia da Posse. Fonte: Dow Jones Newswires